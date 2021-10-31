Вибори мера у Харкові: за кого проголосують виборці (онлайн-транляція)

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Сьогодні, 31 жовтня, у Харкові пройдуть позачергові вибори міського голови. Виборчі дільниці відкриються о 08:00. Проголосувати можна буде до 20:00.

Напередодні спалахнув скандал, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що під час виборів на виборчих дільницях вимагатимуть СOVID-сертифікат. Однак пізніше повідомив, що його неправильно зрозуміли, нібито він мав на увазі лише громадські місця, а не виборчі дільниці. У зв'язку з цим, ОПОРА заявила про ризик зриву виборів у Харкові. Точку у суперечці поставила Центральна виборча комісія України, заявивши, що для голосування потрібна лише маска та паспорт. А на дільницях навіть будуть пункти вакцинації.

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Редакція "Сьогодні" стежить за ситуацією.

Що потрібно знати

Місцеві вибори в місті пройшли рік тому і мером було обрано Геннадія Кернеса, але у зв'язку з його смертю в грудні Верховна Рада призначила позачергові вибори на 31 жовтня. Ми розповідали, як відбуватимуться вибори у "червоній зоні" карантину .

. Спочатку в парламенті розглядалося проведення позачергових виборів міського голови Харкова у березні чи жовтні 2021 року. Відповідно до законодавства, вибори призначаються не раніше, ніж через 60 днів після ухвалення відповідної постанови Верховною Радою. Після подання всіх необхідних документів з боку харківської влади народні депутати проголосували за проведення виборів 31 жовтня 2021 року – останньої неділі місяця.

Для отримання бюлетеня необхідно надати документи, що посвідчують (паспорт у вигляді книжечки або ID-картки, військовий квиток для військовослужбовців, тимчасове посвідчення громадянина України). Виборчий бюлетень включає список із 10 кандидатів із прізвищами в алфавітному порядку та короткими відомостями. Навпроти одного з прізвищ у порожньому квадраті слід поставити позначку "+" або будь-яку іншу. Якщо бюлетень був зіпсований, виборець має право один раз замінити його на новий. Для цього слід звернутися до члена комісії на дільниці.

Підрахунок голосів за кандидатів в мери Харкова стартує після закриття виборчих дільниць 31 жовтня о 20:00. Термін встановлення результатів голосування визначений ЦВК – не пізніше, ніж на 12 день з дня виборів мера, тобто до 12 листопада 2021 включно. Офіційне оголошення підсумків виборів у друкованих ЗМІ – не пізніше 5 днів від встановлення результатів Територіальною виборчою комісією Харкова.

Також нагадаємо, Комаровський вказав на небезпечний момент у виборах мера Харкова.