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У ДБР не відкидають перехресний допит Порошенка з Медведчуком

Наталія Магдик
27 січня, 16:54
Це буде можливо після допиту Порошенка

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На 31 січня заплановано допит п'ятого президента України Петра Порошенка щодо "вугільної справи". Про це повідомила радник з комунікацій ГБР Тетяна Сап'ян.

"На 31 січня заплановано допитати в якості підозрюваного народного депутата Петра Порошенка, у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках. Слідчим важливо почути відповіді на питання щодо обставин, подій та прийнятих рішень, які відбувалися саме у тих роках" – сказала вона.

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Перехресний допит Порошенка та Медведчука

"Щодо перехресного допиту. У нас вийшло таке непорозуміння: річ у тому, що у кримінально-процесуальному кодексі немає такого поняття, як "перехресний допит". У кодексі є такий термін, як "одночасний допит". Слідчий має право провести його для двох або більше осіб, уже допитаних, для з'ясування причин у різниці свідченнях. Це ч.9 ст.224 КПК", – сказала вона.

Також вона зазначила, що для того щоб це сталося, спочатку потрібно провести допит народного депутата Петра Порошенка.

"Як відомо, нардеп Віктор Медведчук вже допитувався. Якщо з'являться невідповідності у свідченнях, такий допит не виключається", – резюмувала вона.

Суд над Порошенком

  • 20 грудня 2021 року Петру Порошенку було повідомлено про підозру у скоєнні державної зради. Йому звинувачують в організації злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР".