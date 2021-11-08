"Знищити беззахисного ворога": Україна може застосувати "карабаський сценарій" проти РФ

ЗСУ можуть зробити "сюрприз" окупантам. Колаж "Сьогодні"
Українська армія вивчає досвід ведення бойових дій Азербайджану у Нагірному Карабасі. За допомогою безпілотників Bayraktar ЗСУ можуть змінити розстановку сил на Донбасі і завдати величезної шкоди окупантам. Про це йдеться у нашій статті.
Азербайджан виграв війну з Вірменією "Байрактарами"
Військовий експерт Якуб Войнаровський розповів "Сьогодні", що саме безпілотники переломили хід конфлікту, що тривав десятиліттями в Нагірному Карабасі. За його словами, Вірменія розраховувала на традиційну війну і виявилася не готовою до застосування супротивником сучасних технологій.
"Протягом першого тижня безпілотники знищили всю систему ППО та зенітні ракетні комплекси, потім атакували танки, артилерію, склади з продовольством та боєприпасами, а також особовий склад. Вірменія, озброєна старою радянською зброєю, була не в змозі протистояти новітнім системам озброєння Азербайджану", – сказав експерт.
"Карабаський сценарій" можуть застосувати на Донбасі?
Україна могла б також успішно застосувати тактику Азербайджану у протистоянні з Росією на Донбасі.
"ЗСУ не мають такої кількості особового складу та техніки, як армія РФ. Але, озброївшись "Байрактарами", отримують значну перевагу, оскільки точковими ударами можуть знищити беззахисного ворога", – сказав Войнаровський.
Зазначимо, що у ЗСУ давно вже відпрацьовують карабаський сценарій: ще в листопаді 2020 року українські військові провели навчання, під час яких застосували досвід війни в Нагірному Карабасі, було випробувано безпілотники Bayraktar TB2.
Війна Азербайджану з Вірменією за Карабах
- Загострення конфлікту у Нагірному Карабасі розпочалося 27 вересня 2020 року. Бойові дії закінчилися 10 листопада 2020 року, коли обидві країни за посередництва Росії підписали заяву про припинення війни.
- Вірменія заявила про втрати понад 3 тисяч людей, Азербайджан – понад 2,7 тис. При цьому азербайджанська армія часто завдавала ударів з Bayraktar по вірменських позиціях.
- Також Азербайджан показував відео, як з повітря знищує солдатів та техніку.