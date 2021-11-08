"Уничтожить беззащитного врага": Украина может применить "карабахский сценарий" против РФ

ВСУ могут преподнести "сюрприз" оккупантам. Коллаж "Сегодня"
Украинская армия изучает опыт ведения боевых действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. С помощью беспилотников Bayraktar ВСУ могут изменить расстановку сил на Донбассе и нанести огромный урон оккупантам. Об этом идет речь в нашей статье.
Азербайджан выиграл войну с Арменией "Байрактарами"
Военный эксперт Якуб Войнаровский рассказал "Сегодня", что именно беспилотники переломили ход тянувшегося десятилетиями конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, Армения рассчитывала на традиционную войну и оказалась не готовой к применению противником современных технологий.
"В течение первой недели беспилотники уничтожили всю систему ПВО и зенитные ракетные комплексы, потом атаковали танки, артиллерию, склады с продовольствием и боеприпасами, а также личный состав. Армия Армении, вооруженная старым советским оружием, была не в состоянии противостоять новейшим системам вооружения Азербайджана", – сказал эксперт.
"Карабахский сценарий" могут применить на Донбассе?
Украина могла бы тоже успешно применить тактику Азербайджана в противостоянии с Россией на Донбассе.
"ВСУ не имеют такого количества личного состава и техники, как армия РФ. Но, вооружившись "Байрактарами", получают значительное преимущество, так как точечными ударами могут уничтожить беззащитного врага", – сказал Войнаровский.
Отметим, что в ВСУ давно уже отрабатывают карабахский сценарий: еще в ноябре 2020 года украинские военные провели учения, во время которых применили опыт войны в Нагорном Карабахе, были опробованы беспилотники Bayraktar TB2.
Война Азербайджана с Арменией за Карабах
- Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября 2020 года. Боевые действия закончились 10 ноября 2020 года, когда обе страны при посредничестве России подписали заявление о прекращении войны.
- Армения заявила о потерях более 3 тысяч человек, Азербайджан – более 2,7 тыс. При этом азербайджанская армия часто наносила удары с Bayraktar по армянским позициям.
- Также Азербайджан показывал видео, как с воздуха уничтожает солдат и технику.