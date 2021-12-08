Посмішки без компромісів. Чому після переговорів Байден – Путін залишилася тривога

Путін та Байден так і не домовилися щодо України. Колаж "Сьогодні"

Переговори президентів США та Росії пройшли, а питання щодо України залишилися – Джо Байден та Володимир Путін так і не домовилися, а отже, загроза вторгнення Росії, як і раніше, залишається реальною. "Сьогодні" розклали по поличках російсько-американські переговори.

Про що саме говорили Байден та Путін на своїй відеоконференції 7 грудня, ми, зрозуміло, не знаємо. І не скоро дізнаємося, оскільки ті, хто безпосередньо був присутній під час бесіди, не схильні говорити відверто. Тому більшість оцінок цієї зустрічі – домисли. Або "реконструкції", як кажуть політичні експерти. Вони ґрунтуються на непрямих ознаках.

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Є непрямі ознаки, які б дозволили зітхнути з полегшенням. Наприклад, якби Росія почала відводити війська від українських кордонів, це означало б, що президенти США та РФ про щось домовилися. Поки що цього не відбувається. Можливо, просто рано.

Переговорів дуже чекали, але чи справдилися надії?

Переговорів Байден – Путін в Україні дуже чекали. Вже понад два місяці лунають повідомлення про те, що Росія стягує війська до українських кордонів. Світові ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці говорять про намір Росії почати масштабне вторгнення на територію нашої країни.

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Свою точку зору щодо цього висловив і міністр оборони України Олексій Резніков – у статті для Atlantic Council. Стаття вказує: у Києві в курсі намірів Росії і є підстави для тривоги.

За ідеєю, переговори Байдена та Путіна мали покласти край агресії Росії. Але чи поклали? Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що так, поклали. Він назвав переговори президента США Джо Байдена та лідера Росії Володимира Путіна стримуванням та деескалацією.

Європейські та російські медіа, описуючи зустріч, звертають увагу на те, що вона почалася тепло, в дружній атмосфері. Ролик, де Путін і Байден усміхаються і вітають один одного на початку відеоконференції, було оприлюднено, і він справді заспокоює. Але те, що між Байденом та Путіним немає особистої неприязні, не означає, що між США та Росією немає нині протистояння.

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Дружня атмосфера – це, звичайно, непогано. Але є багато моментів, що насторожують. Ми зібрали їх разом.

Байден нічого не став коментувати журналістам

Можна припустити, що якби на переговорах вдалося досягти реального прогресу, президент США сам би провів брифінг у Білому домі. Але замість нього спілкувався з медіа радник Білого дому Джейк Салліван. Тримався бадьоро, але відповів без конкретики. Наприклад, на питання стосовно перспектив вступу України до НАТО Салліван відповів так:

"Я можу сказати чітко та прямо, що президент Байден не робив у цьому питанні жодних поступок і не брав зобов’язань. Він наполягав на тому, що інші держави мають вільно вибирати, з ким асоціюватись", – цю фразу Саллівана розтиражували багато ЗМІ, зокрема українські.

Джейк Салліван

Коментували в оптимістичному ключі. Ніби Байден не здав Україну. Але є проблема. Путін якраз і наполягав на тому, щоб Америка відмовилася підтримувати євроатлантичні перспективи України. Принаймні підтримувати тут і зараз. Ось цитата з російської сторони:

"Путін розповів про "червоні лінії" для нас – про розширення НАТО на схід, розміщення наступальної зброї на території сусідніх держав", – цитує російська преса слова Юрія Ушакова, помічника президента Росії.

Путін навіть заявив, що стосовно України Росія не нападає, а захищається. Але не від українців, звісно. А "в глобальному розумінні":

"Вас, американців, турбують наші батальйони на російській території за тисячі кілометрів від США, а нас турбує безпека Росії в глобальному сенсі", – продовжує цитувати Путіна Ушаков.

Якщо Путін затівав напругу на кордонах заради переговорів, а переговори – задля того, щоб домогтися від США заяви про неможливість членства України в НАТО, то він точно її не отримав. Тобто Путін та Байден не домовилися з основного питання. Отже, загроза вторгнення залишається.

Вікторія Нуланд заявила, що "Північний потік – 2" може бути зупинено

Цей момент, мабуть, найтривожніший. Хоча безпосередньо до переговорів він не належить. Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд напередодні переговорів заявила в Конгресі, що Америка "очікує", що "Північний потік – 2" буде зупинено, якщо Росія нападе на Україну. Тим самим Нуланд натякнула, що США і Німеччина мають домовленість з цього приводу.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд / Фото: AFP

Натякнути на це Нуланд довелося, тому що в Конгресі США висловлювали найсерйозніші побоювання щодо можливого нападу Росії на Україну. І розмова з цього приводу була, скажімо так, "внутрішньою" для Конгресу. А це означає, що американські політики впевнені – наміри напасти на Україну у Путіна справді є. І це не піар, не політична гра на підвищення ставок та не маневри заради переговорів.

А якщо Путін і Байден так і не домовилися, наміри не втратили актуальності.

Байден запропонував Путіну вибір, але Путін нічого не вибрав

Знову Джейк Салліван та його цитата з Байдена, озвучена під час брифінгу у Білому домі 6 грудня:

"Він прямо сказав президенту Путіну, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати та наші європейські союзники відповідатимуть жорсткими економічними заходами. Ми надамо українцям додаткову оборонну техніку понад те, що ми вже надаємо. І ми зміцнимо наших союзників НАТО на східному фланзі додатковими засобами у відповідь на таку ескалацію. Він також сказав президенту Путіну, що є ще один варіант – деескалація та дипломатія".

Байден та Путін поговорили. Колаж "Сьогодні"

Однак Салліван не сказав, який варіант обрав Путін. Нема на це натяку і в повідомленнях російських ЗМІ. Що тут важливе? Після зустрічі Байдена та Путіна в Женеві американські політики стали часто дорікати президенту США за те, що він піддається тиску з боку Росії. Тим самим він здає інтереси США у Європі.

Якби Путін сказав, що він за деескалацію, Салліван обов'язково б це наголосив. Це був би важливий сигнал критикам Байдена – не ми прогинаємось під тиском Росії, а навпаки...

Байден відклав розмову з Зеленським до четверга

Ще одна тривога. Чому відклали? Швидше за все, Байден поки що не знає, що сказати українському президенту.

Байден проінформує Зеленського про свої домовленості з Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"

Примітно, що Офіс президента утримується від коментарів щодо переговорів. Там прямо сказали – чекаємо на дзвінок Байдена, висловимо свою позицію 9 грудня. Виходить, в ОП теж поки що точно нічого не знають.

Одразу після зустрічі з Путіним Байден провів переговори з главами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

Тут усе також сумно. По-перше, це практика холодної війни – тримати європейських партнерів у курсі.

У сукупності все ще сумніше. Байден обговорював ситуацію щодо України з європейськими політиками, але не з Україною. Це означає, що Байден потребує підтримки.

Байден переговорив із союзниками. Фото: Peter Klaunzer/ Pool via REUTERS

Причому, якщо дотримуватися логіки заяв Саллівана, то підтримка Байдену потрібна – як зовнішньополітична, так і всередині США.

"Незабаром президент поговорить з лідерами обох палат Конгресу та розповість їм про те, як адміністрація та Конгрес можуть працювати разом на двопартійній основі, щоб відстоювати американські інтереси та цінності і підтримувати наших друзів та партнерів", – заявив Салліван.

Який напрошується висновок

До речі, радник неодноразово (щонайменше 4 рази) повторив підозрілі фрази: "як під час холодної війни" або "як тридцять років тому". Цим він, по суті, констатував, що ситуація повернулася до стандартів пізнього СРСР. Що, загалом, не новина.

Новина, що викликає тривогу, у тому, що за часів холодної війни були зовсім не холодні, а навіть гарячі конфлікти. Отже, зараз вони теж можливі. Загроза поки що залишається реальною.

Втім, панікувати зарано. Наприклад, посольство США в Києві спростувало повідомлення про те, що воно розпочало евакуацію своїх співробітників. Це означає, що ситуація не досягла критичної межі.