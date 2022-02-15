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Україна попередила Путіна про наслідки визнання ОРДЛО

Ігор Сєров, Наталія Магдик
15 лютого, 18:04
Якщо РФ визнає "Л/ДНР" – ситуація на Донбасі зайде в глухий кут

МЗС України розповіло,чим обернеться визнання "Л/ДНР" / Фото: Колаж: Сьогодні

Визнання Росією т.зв. "Л/ДНР" означатиме свідомий вихід Росії з Мінських домовленостей. Про це у коментарі виданню Сьогодні заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Визнання самопроголошених республік не матиме жодних правових наслідків. Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях у Луганській та Донецькій областях за "незалежні суб'єкти", так само як і приховати свою участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі", – сказав він.

У МЗС зазначили, що Росія має вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти.

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"Закликаємо Москву зайняти конструктивну позицію для досягнення прогресу в рамках існуючих переговорних форматів. Інакше Росія нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей та процес мирного врегулювання збройного конфлікту", – сказав Ніколаєнко.

Що задумали у Держдумі

Відповідь Путіна

Президент Росії Володимир Путін про проєкт звернення депутатів Держдуми щодо визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік заявив, що проблеми Донбасу насамперед мають вирішуватись за рахунок ухвалених Мінських угод.

Україна вже відреагувала

Нардеп від "Євросолідарності" Ірина Геращенко, коментуючи коментуючи ухвалення Держдумою РФ рішення щодо "ЛДНР", заявила, що Україна має негайно запровадити санкції проти депутатів Державної думи Росії, які проголосували за "визнання" так званих "республік".

Міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод. Також він зазначав, що у самопроголошених республік немає абсолютно жодної суб'єктності, і це визнає навіть Росія.

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Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не погодиться з російським трактуванням Мінських угод. На думку Кремля, окуповані райони Донецької та Луганської областей мають бути інтегровані до складу країни на особливих умовах.