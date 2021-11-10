Українців стравлюють на ґрунті мови: у Раді назвали винних

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Представник фракції "Слуга народу" у парламенті Максим Бужанський в інтерв'ю виданню Сьогодні " відреагував на слова Уповноваженого з питань державної мови Тараса Креміня стосовно української мови. За його словами, такі політики, як він, розколюють суспільство.

Бужанський зазначив, що в Україні багато громадян, які розмовляють різними мовами, кожен має свої політичні спрямованості, але це не привід політикам стравлювати людей.

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"Українці, які говорять різними мовами, з різними політичними симпатіями, – це всі наші громадяни. Він розвішує ярлики, він розпалює в суспільстві ненависть і підвищує градус протистояння. Тобто, це абсолютна невідповідність тому, чим він має займатися", – зазначив політик .

Також він нагадав про те, що через мовний закон у багатьох сферах виникли проблеми, наприклад, те, що висвітлюють ЗМІ щодо обслуговування державною мовою.

"Масових випадків цькування я не бачу, і це дуже добре. Але, на жаль, є досить велика кількість окремих інцидентів, які стають тенденцією. Тобто щось сказав з стосовно мови менеджер якоїсь торговельної мережі – масово труять мережу, вимагають звільнити. У нас з липня наступного року набудуть чинності мовні штрафи. І це породить хвилю, що бігатимуть з камерами і кожному продавцеві підставлятимуть її до лиця. Зрозуміло, що умовний власник кафе просто звільнить офіціантів, йому не потрібні проблеми", – сказав він.

Українська мова захищена законом

У квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної . Українська мова є обов'язковою у всіх сферах життєдіяльності – від використання чиновниками та на телебаченні до сфери обслуговування (наприклад, у кафе).

Цікаво, що адміністративну відповідальність за порушення (штрафи) відстрочили на три роки, тобто карати почнуть із 2022-го.

Більшість покарань порушення закону – штрафи. Наприклад, якщо чиновники на робочому місці спілкуються не українською мовою або не ведуть ним ділову документацію, їм доведеться заплатити до 6800 грн. Нарочне викривлення мови в офіційних документах простим українцям коштуватиме 5100 грн.

А з 16 липня 2021 року набули чинності частини друга та третя статті мовного закону. Претенденти на держпосади, а також особи, які мають намір набути громадянство України, мають скласти іспит та отримати державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський відмовився перевіряти свою грамотність – він не писатиме Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.