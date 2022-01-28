Українців попередили про небезпечний сценарій: заява Зеленського

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Якщо Україна буде об'єднана, то ризики російської ескалації будуть менші.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, яку транслює телеканал "Україна 24" , відповідаючи на запитання, які складнощі зараз є у внутрішній політиці України.

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Єднання України

"Найбільший ризик для України та суверенітету нашої держави – і тут ми об'єднані з усіма партнерами не утримати державу... це не утримати державу, це дестабілізація всередині країни. Це найслабша ситуація може бути для України", – сказав він.

За його словами, економіка – один із факторів, але також є єднання влади, довіра до чинного президента:

"Саме це розуміння робить нашу державу об'єднаною та сильною. Якщо ми об'єднані народом, армією та стабільною владою в державі, то ризики щодо ескалації з боку Росії зменшуватимуться".

Ризики для країни

Зеленський також прокоментував ситуацію довкола п'ятого президента Петра Порошенка. Серед іншого він зазначив, що неконтрольованість ситуації всередині держави щодо законності, роботи правоохоронних органів, спокою на вулиці "може призвести до ескалації":

"Це найвищий рівень плану, коли можуть бути введені ті чи інші дії з боку сусідньої країни. Те, що ви бачите, – це один із ризиків. Він викликаний політичною діяльністю деяких представників політичних еліт нашої країни, які займаються своєю політикою та своїм особистим піаром". Ось і все".

За словами президента, він не бачив великих заворушень на вулицях:

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"Потрібно завжди дивитися, що відбувається і коли. Наприклад, немає якоїсь людини в країні, вона поїхала відпочивати – і на вулицях України спокій. Повертається ця людина – ну, прийшли люди до Офісу президента або заблокували парламент".

При цьому він зазначив, що не любить говорити про минуле:

"Їм однаково, що відбувається. Але вони займаються щодня кон'юнктурними речами та розколом нашої країни... Я не люблю говорити про минуле. Я вважаю цих людей спадкоємцями того, що було, спадкоємцями процесів, які були за радянських часів. Ці люди є представниками олігархату, на жал".

Нагадаємо, Володимир Зеленський зазначив, що вступ України до НАТО – це серйозний виклик для Альянсу.

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"Що робитимуть країни НАТО, якщо почнеться війна, армія якої країни захищатиме нас? Не будуть. І це страшно для НАТО, якщо Україна вступить, це серйозні виклики для НАТО. Повномасштабна війна буде і на кордонах країн НАТО, можуть бути провокації". Ви впевнені, що в цей момент їх захищатимуть? – сказав він.

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