Украинцев предупредили об опасном сценарии: заявление Зеленского

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Если Украина будет объединена, то риски российской эскалации будут уменьшены.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, которую транслирует телеканал "Украина 24", ответив на вопрос, какие сложности сейчас есть во внутренней политике Украины.

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Единение Украины

"Наибольший риск для Украины и суверенитета нашего государства – и тут мы объединены со всеми партнерами не удержать государство... это не удержать государство, это дестабилизация внутри страны. Это самая слабая ситуация может быть для Украины", – сказал он.

По его словам, экономика – один из факторов, но также есть единение власти, доверие к действующему президенту.

"Именно это понимание делает наше государство объединенным и сильным. Если мы объединены народом, армией и стабильной властью в государстве, то риски относительно эскалации со стороны России будут уменьшаться".

Риски для страны

Владимир Зеленский отметил, что неконтролируемость ситуации внутри государства относительно законности, работы правоохранительных органов, спокойствия на улице может привести к эскалации:

"Это наивысший уровень плана, когда могут быть введены те или иные действия со стороны соседней страны. То, что вы видите, – это один из рисков. Он вызван политической деятельностью некоторых представителей политических элит нашей страны, которые занимаются своей политикой и своим личным пиаром. Вот и все".

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Напомним, Владимир Зеленский отметил, что прием Украины в НАТО – это серьезный вызов для Альянса.

"Что будут делать страны НАТО, если начнется война, армия какой страны будет нас защищать? Не будут. И это страшно для НАТО, если Украина вступит, это серьезные вызовы для НАТО. Полномасштабная война будет и на границах стран НАТО, могут быть провокации. Вы уверены, что в этот момент их будут защищать?" — сказал он.

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