Україна в НАТО: Байден пояснив свою позицію Зеленському

Україна може не вступити до НАТО протягом найближчих 10 років. Фото: колаж "Сьогодні"

Закінчилися телефонні переговори між президентом США Джозефом Байденом та президентом України Володимиром Зеленським.

Розмова тривала понад 1,5 години.

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Про це заявив в ефірі телеканалу 1+1 голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Питання НАТО

"Під час цієї розмови не йшла мова про будь-які компроміси, які не відповідають інтересам нашої держави. Президент Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення стосовно членства в Альянсі залежать виключно від України. І тільки Україна має вирішувати це питання – і члени Альянсу, безумовно", – передав слова американського лідера голова ОП.