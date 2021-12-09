Україна в НАТО: Байден пояснив свою позицію Зеленському

Україна може не вступити до НАТО протягом найближчих 10 років. Фото: колаж "Сьогодні"
Закінчилися телефонні переговори між президентом США Джозефом Байденом та президентом України Володимиром Зеленським.
Розмова тривала понад 1,5 години.
Про це заявив в ефірі телеканалу 1+1 голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Питання НАТО
"Під час цієї розмови не йшла мова про будь-які компроміси, які не відповідають інтересам нашої держави. Президент Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення стосовно членства в Альянсі залежать виключно від України. І тільки Україна має вирішувати це питання – і члени Альянсу, безумовно", – передав слова американського лідера голова ОП.
- Нагадаємо, Росія мріє отримати якийсь "юридичний документ", у якому НАТО і країни Заходу взяли б на себе зобов'язання не допустити розширення Альянсу далі за схід.
- При цьому у Держдепартаменті США сумніваються, що Україна приєднається до НАТО протягом найближчих десяти років. Про це повідомляє AP, посилаючись на власне джерело.
- Президенту РФ не вдалося "приспати пильність" американського лідера Джо Байдена під час переговорів 7 грудня, і західні країни все ж таки підготують відповідь Москві на випадок її вторгнення в Україну.