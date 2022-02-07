Україна та Німеччина обговорили "червоні лінії" через загрози Росії – Кулеба

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Міністри закордонних справ України та Німеччини, Дмитро Кулеба та Анналена Бербок, обговорили російську загрозу та "червоні лінії" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це Кулеба повідомив на брифінгу 7 лютого.

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"Ми провели розмову у форматі тет-а-тет, було дуже багато різних питань... Безумовно, ми розпочали із ситуації щодо безпеки та з тих зусиль, які Німеччина докладає у "нормандському форматі" та на двосторонньому треку відносин з Росією для стримування російської агресії для припинення ескалації", – сказав міністр.

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Україна має три умови щодо врегулювання конфлікту з РФ

За словами міністра, ні Німеччина, ні Україна не прагнуть силового вирішення конфлікту і "зосереджені на дипломатичному врегулюванні нинішньої кризи" .

"Я поінформував Анналену, що Україна має свої "червоні лінії" і Україна від них ніколи, за жодних обставин, не відступить. Серед цих "червоних ліній" перше – ми ніколи не підемо на поступки щодо територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Друге – ми не підемо на прямий діалог з так званими "Донецькою та Луганською народними республіками". Це не передбачено Мінськими домовленостями", – повідомив Кулеба.

Як зазначив глава МЗС, спроба налагодити діалог України з ОРДЛО – "це суто інтерес Російської Федерації, щоб позбутися статусу сторони конфлікту і перетворити себе на посередника".

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"Третє – український народ завжди буде джерелом рішень щодо зовнішньої політики нашої держави, її напрямів. Ніхто нам не зможе нав'язати, куди рухатися", – сказав він.

Кулеба також запевнив, що Бербок не змушувала його до будь-яких поступок щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Україна не згодна з російським трактуванням "Мінська-2"

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не погодиться з російським трактуванням Мінських угод. На думку Кремля, окуповані райони Донецької та Луганської областей мають бути інтегровані до складу країни на особливих умовах.

"Російська версія майбутнього ОРДЛО – ці території будуть реінтегровані в Україну як окремі утворення з правом вето на прийняття будь-яких рішень на національному рівні, що стосуються стратегічного розвитку України. Цього не буде ніколи", – сказав він.

Кремль шантажує Київ питанням Донбасу

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали внесли 11 депутатів-комуністів.

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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук дав пораду Російській Федерації на тлі її планів. За його словами, спроби психологічного тиску на Україну продовжуються. Стефанчук запропонував Росії зосередитись на своїх проблемах.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що можливе визнання Держдумою РФ так званих "ДНР" та "ЛНР" дорівнюватиме виходу Росії з Мінських домовленостей.