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Україна готова: Кулеба заявив про наступний крок у переговорах із Росією

Марія Дмитренко
2 лютого, 17:22
Наша держава має намір врегулювати конфлікт із РФ дипломатичним шляхом

Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова до переговорів із РФ у будь-якому можливому форматі.

Про це він сказав під час брифінгу, передає РБК-Україна.

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"Україна готова до переговорів із РФ у будь-якому можливому форматі. Ми ніколи не ховалися від переговорів, навпаки, ми роками працювали в "нормандському форматі" разом із Францією та Німеччиною, щоб знайти дипломатичне рішення", – сказав міністр.

Кулеба також висловив сподівання, що вдасться організувати новий саміт у "нормандському форматі". Ймовірно, йдеться про зустріч лідерів України, Німеччини, Росії та Франції після переговорів у Парижі та Берліні.

Переговори у "нормандському форматі" у Парижі та Берліні

  • 26 січня відбулися переговори "Нормандської четвірки" на рівні політичних радників. Представники всіх країн-учасниць "Нормандії" зібралися у Парижі, щоб обговорити врегулювання ситуації на Донеччині. Вони підписали план дій вперше із 2019 року.
  • Україну у Парижі представляв голова Офісу президента Андрій Єрмак. Росію – заступник глави адміністрації президента Дмитро Козак. Від Німеччини брав участь радник канцлера Єнс Плетнер, від Франції – радник президента Еммануель Бонн.
  • Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак після закінчення зустрічі радників лідерів "нормандського формату" заявив, що першочерговим завданням у "нормандському форматі" є виключення розбіжностей у прочитанні Мінських угод.
  • Офіс президента сподівався організувати "нормандську зустріч" до закінчення каденції канцлера ФРН Ангели Меркель. Але в Німеччині за цей час вже встигли провести вибори та оголосити ім'я нового канцлера.
  • Проте для продовження переговорів сторони вирішили провести ще один саміт, але тепер у Берліні. Читайте у нашому матеріалі, чого чекати від цієї зустрічі.