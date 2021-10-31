"Україна має припинити": Туреччина виставила умову для своїх безпілотників на Донбасі

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Україна має припинити використовувати вираз "турецький Bayraktar" для куплених ударних безпілотників, які використовуються на Донбасі.

Про це він заявив після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на полях саміту G20, передає Європейська правда.

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Чавушоглу зазначив, що безпілотник, можливо, і був виготовлений у Туреччині, але він належить Україні.

"Туреччину не можна звинувачувати в цьому. Україна має припинити використовувати нашу назву", – сказав він.

Міністр додав, що якщо країна купує їх у нас, в іншої країни, цю зброю не можна називати турецькою, російською чи українською.

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"Якщо держава купує її у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, він був зроблений у Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна в чомусь звинувачувати", – сказав він.

Чавушоглу розповів, що під час боротьби з тероризмом Туреччина стикалася із різними видами зброї з різних країн.

"Іноді під час нашої боротьби з тероризмом у різних країнах ми стикаємося з різною зброєю з різних країн, у тому числі з Росії. Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна також має припинити використовувати нашу назву", – сказав міністр.

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Зазначимо, Туреччина продала безпілотники Bayraktar TB2 крім України також Катару, Азербайджану та Польщі.

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