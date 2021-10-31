"Украина должна прекратить": Турция выставила условие для своих беспилотников на Донбассе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: коллаж "Сегодня"
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина должна перестать использовать выражение "турецкий Bayraktar" для купленных ударных беспилотников, используемых на Донбассе.
Об этом он заявил после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20, сообщает Европейская правда.
Чавушоглу отметил, что беспилотник возможно и был изготовлен в Турции, но он принадлежит Украине.
"Турцию нельзя обвинять в этом. Украина должна прекратить использовать наше название", – сказал он.
Министр добавил, что если страна покупает их у нас, у другой страны, это оружие нельзя называть турецким, российским или украинским.
"Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт. Возможно, он был произведен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя в чем-то винить", – сказал он.
Чавушоглу рассказал, что во время борьбы с терроризмом Турция сталкивалась с разными видами оружия из разных стран.
"Иногда во время нашей борьбы с терроризмом в разных странах мы сталкиваемся с разным оружием из разных стран, в том числе из России. Мы никогда не обвиняем Россию. Украина также должна прекратить использовать наше название", – сказал министр.
Отметим, Турция продала беспилотники "Bayraktar TB2" кроме Украины также Катару, Азербайджану и Польшу.
Что известно
- 26 октября ВСУ впервые применили на Донбассе ударный дрон Bayraktar, который был куплен у Турции.
- На следующий день полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.
- Турция успешно использовала эти БПЛА в Сирии, а Азербайджан – в войне с Арменией при вытеснении армянских военных формирований из Нагорного Карабаха.
- Представитель министерства иностранных дел Германии Андреа Сассе заявила о беспокойстве из-за того, что украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar на Донбассе.
- Тогда же посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил официальному Берлину на "беспокойство", заявив, что Украина имеет право на самооборону.