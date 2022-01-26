Здивувався навіть Кличко: в Україну відправлять п'ять тисяч німецьких касок

Німеччина надасть Україні п'ять тисяч військових касок, повідомила Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт після засідання Комітету з оборони.

"Це дуже чіткий сигнал: ми на вашому боці", – цитує міністра німецьке видання Bild.

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Ламбрехт вітала поновлення переговорів щодо конфлікту в Україні.

"Ми працюємо над мирним врегулюванням цього конфлікту у центрі Європи", – сказала міністр.

Видання вказує, що невідомо, це будуть нові чи старі каски німецької армії. У Бундесвері від бойового шолома М92 роками поступово відмовлялися та замінювалися на новіші моделі.

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Реакція України

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що 5000 касок – це "абсолютний жарт".

"Мабуть, міністр оборони не зрозумів, що ми маємо справу з чудово оснащеною російською армією, яка будь-якої миті може розпочати чергове вторгнення в Україну. Що Німеччина хоче надіслати далі на підтримку? Подушки?" – сказав він у коментарі Bild.

Посол України в Берліні Андрій Мельник привітав обіцяне постачання військових захисних касок, але водночас розкритикував їх як "чисто символічний жест". "Це крапля в морі, це навіть не втіха", – сказав він ZDF.

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При цьому посол зазначив, що постачання шоломів є "першою ознакою того, що уряд Німеччини намагається критично поставити під сумнів свою абсолютно незрозумілу блокадну позицію".

Що просила Україна та що їй відповіли

Україна запросила великомасштабне постачання зброї для захисту від можливого нападу Росії. За інформацією Міноборони Німеччини, 19 січня Україна написала листа з проханням про допомогу в устаткуванні, пославшись на каски та захисні жилети за необхідності. Проте жодних конкретних обсягів не вимагалося.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц раніше заявив, що Німеччина не планує постачати зброю Україні, але спробує дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Російської Федерації в Україну.

Британські транспортні літаки, що перевозили озброєння для України, змушені були облетіти Німеччину. Країна не дозволила пролетіти через свій повітряний простір через те, що вони дотримуються політики відмовитися від постачання зброї Україні.

Німецьке видання Bild раніше заявило, що ексканцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання Україні озброєння в рамках НАТО.

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