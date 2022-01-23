Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією Харків встоїть? Харків встоїть? 💥 Телефонні терористи
СЬОГОДНІ Влада Події

Чому Німеччина інакше дивиться на Росію: урок історії від Смешка

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 січня, 22:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ігор Смешко зазначив, що на запитання від Німеччини має бути адекватна відповідь
Ексголова СБУ сказав, що Німеччині допомогла "встати на ноги" Російська імперія.
Ексголова СБУ сказав, що Німеччині допомогла "встати на ноги" Російська імперія. / Фото: Колаж: Сьогодні

Історично в Німеччині абсолютно інакше дивляться на Росію, ним в Україні собі уявляють.

Про це в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартіросяном" на телеканалі "Україна 24" заявив екскерівник СБУ Ігор Смешко.

Реклама

"Згадайте історію: Німеччина, 1648-1654 рр. Існування незалежної української держави на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким. Ми фактично відокремилися від найбільшої на той час імперії Речі Посполитої і прикрили собою слабку Московію. Але були незалежною козацькою державою та майже 100 років зберігали автономію", – сказав він.

Зв'язок Німеччини та Росії

Тоді єдиної Німеччини не існувало:

"Це взагалі були "латкові" держави. І хто допоміг "встати" Німеччині? Російська імперія – починаючи з Катерини II, фактично німці правили в Санкт-Петербурзі. Історично німці зовсім інакше дивляться на Росію, ніж ми собі уявляємо".

Екскерівник СБУ Ігор Смешко, фото – Сьогодні

"Поклали майже 9 млн життів"

Коментуючи висловлювання екскомандувача Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахіма Шенбаха, Ігор Смешко сказав, що такі слова його обурюють.

"Коли німецький адмірал говорить про те, що у нас (в Україні. – Ред.) брак демократії... Але Вольтер у 1731 році писав у своєму творі "Історія Карла XII, короля Швеції", що не було більш демократичної в Європі держави у XVII столітті, ніж козацька держава, яка існувала у нас", – сказав він.

За його словами, у Німеччині були проти, щоб Україна вступила до НАТО:

Реклама

"А Німеччина подарувала нацизм. І щоб тепер була демократія і пан адмірал такі речі говорив, ми поклали майже 9 млн (життів. – Ред): 3 млн – у Червоній армії, 4 млн – мирного населення... А скільки переміщених ми віддали за сьогоднішню демократію у Німеччині? І такі слова мене, чесно кажучи, як офіцера, навіть обурюють... Питання, які нині порушує Німеччина, повинні мати адекватну та професійну, дипломатичну та інформаційну відповідь.

Ангела Меркель після Бухарестського саміту президенту Ющенку заявила: "Так, я категорично проти, щоб ви були (в НАТО. – Ред.). Я думаю про безпеку Німеччини. Ви, якщо увійдете в НАТО, не посилите його, а створите додаткову загрозу НАТО, зокрема й для Німеччини. А нам така країна не потрібна".

Нагадаємо, нещодавно пішов у відставку командувач Військово-морських сил Кай-Ахім Шенбах – після того, що вибухнув скандал через його заяви про Україну та Крим.

"Крим "пішов" і ніколи не повернеться, це факт. І ми маємо керуватися фактичним станом справ, а не емоціями", – заявив він на конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

А глава баварського уряду та керівник Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер заявив, що Москва не є ворогом Європи і найближчим часом не може бути мови про вступ України в НАТО.

За його словами, необхідно поважати територіальну цілісність та незалежність України відповідно до міжнародного права. Проте Зедер наголосив, що санкції проти Росії "малоефективні та шкодять Німеччині".

Реклама

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Переговори чи конфлікт". Як пройшла зустріч Блінкена та Лаврова у Женеві, і які перспективи тепер для України Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу" Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Зрада, погрози та стрес. Що передбачають астрологи для Зеленського на 2022 рік Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
23 січня. Руслан Пономарьов. 20 років тому 18-річний юнак з Горлівки, достроково вигравши шахову корону, став наймолодшим чемпіоном світу в історії…
Історія дня - за хвилину
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3696

Євро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

102 997

захворіло за тиждень в Україні

+98%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти