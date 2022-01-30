У влади проблема: у Раді назвали реальну причину карантину

Ярослав Железняк розповів про кризу у "Слузі народу". Колаж "Сьогодні" / Фото: Верховная Рада

Народні депутати від "Слуги народу" ініціювали двотижневий карантин у Верховній Раді, оскільки більше не можуть ухвалювати закони через фактичний розпад монокоаліції.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

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"Щодо карантину – не вірте, що ця історія пов'язана тільки з тим, що у нас багато колег хворіють. Насправді багато, і бажаю всім здоров'я, але головна причина – у них немає монобільшості, і весь минулий тиждень ви бачили, що у них не вистачало своїх голосів для, не скажу, щоб важливих для України законів, але важливих для Офісу президента. Наприклад, вивести додаткові закупівлі з дії закону про Prozorro тощо стосовно корупційних махінацій", – пояснив депутат.

За словами Железняка, карантин був оголошений "з метою того, щоб якось зберегти обличчя і не виставляти до зали Верховної Ради закони, знаючи, що вони будуть провалені".

"А вони будуть провалені, тому що коаліції зараз фактично не існує, вона є лише де-юре", – наголосив депутат.

Ярослав Железняк

На запитання, чим займатиметься Рада після повернення з карантину, Железняк відповів:

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"Я хотів би дати відповідь, що це будуть закони з питань енергетичної кризи, економічної та військової. Але як ми бачили минулого тижня, ми розглядали з ініціативи влади то закон про бджіл, то зменшення податків для грального бізнесу, то пільги для Коломойського. Це, на жаль, порядок денний чинної влади за тих ризиків та викликів, які є зараз перед державою".

Рада пішла на карантин

Верховна Рада через спалах коронавірусу вирішила перенести пленарні засідання на середину лютого. Таке рішення на засіданні парламенту 27 січня підтримали 233 народні депутати.

Планують, що у понеділок, 31 січня, відбудеться засідання погоджувальної ради, а 1 лютого відкриється чергова сесія та відбудеться пленарне засідання. Проте 2-4 лютого депутати продовжать роботу в комітетах, фракціях та групах. 7-11 лютого робота Верховної Ради триватиме у такому ж режимі.

14 лютого депутати проведуть погоджувальну раду, а на 15-18 лютого намічені пленарні засідання.

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Представники опозиції не підтримали ініціативу "слуг народу". На їхню думку, в Україні є багато питань, які потребують реакції парламенту.

Депутатів косить COVID-19

У парламентській фракції "Слуга народу" на коронавірус захворіли десятки депутатів.

"Станом на ранок 27 січня у фракції "Слуга народу" COVID-19 виявлено ще у 6 народних депутатів. У підсумку станом на цей момент хворіють 23 депутати", – повідомила прессекретар "Слуги народу" Юлія Палійчук.

За її словами, це найвищий показник захворювання у фракції за період пандемії.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За даними МОЗ, в Україні станом на 30 січня 24 508 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 3378 дітей та 444 медпрацівники.

За цей же строк одужали від коронавірусу 3145 осіб, госпіталізовано 3692 особи, летальних випадків – 94.