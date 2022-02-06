Росія має інші сценарії щодо України, крім вторгнення, — радник Байдена

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Росія може розпочати воєнні дії проти України будь-якого дня, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Він дав коментарі у кількох новинних телепрограмах про стан безпеки в Європі.

"У будь-який день Росія може розпочати воєнні дії проти України, або це може статися через два-три тижні, або натомість Росія може обрати дипломатичний шлях", – цитує Саллівана CNBC.

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"Ми вважаємо, що росіяни створили можливості для проведення великої воєнної операції в Україні, і ми працювали над підготовкою відповіді", — сказав радник Байдена.

За його словами, форми атаки можуть бути різні. Це може бути незаконна анексія українського Донбасу, кібератаки або повномасштабне вторгнення.

"Почасти причина, через яку ми так інтенсивно працювали протягом останніх кількох місяців, полягає в тому, щоб підготуватися до всіх непередбачуваних обставин і працювати з нашими союзниками та партнерами над тим, якою буде відповідь у кожному з цих випадків" — сказав Салліван.

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Він заявив, що є реальний ризик, що президент РФ Володимир Путін віддасть наказ про напад на Україну.

Загроза з боку Білорусі

У лютому Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу.

У Міністерстві оборони Білорусі розкрили план військових навчань спільно з російськими військами. На навчаннях умовні держави Північна Федерація та Республіка Полісся протистоятимуть агресивним західним країнам, названим Нярис, Поморія та Клопія.

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У Києві побоюються, що ці військові навчання стануть плацдармом для можливої агресії проти України.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що концентрація військ Росії на навчаннях у Білорусі недостатня для наступу на Україну.

Загроза вторгнення Росії