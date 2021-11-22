"У Путіна зараз небезпечний момент": у РФ розповіли, чи будет вторгнення в Україну

Путін може психанути та напасти. Колаж "Сьогодні"

На цей момент навряд чи можна говорити про нову агресію Росії проти України. Проте остання активність Києва у військовій співпраці з країнами НАТО може налякати Кремль і підштовхнути до військових дій.

Про це розповів у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі Україна 24 дослідник академічного центру ім. Бориса Нємцова Олександр Морозов.

Реклама

На запитання ведучого, чи буде нова війна з Росією, він відповів: "Сьогодні здається, що перспектив війни немає".

"Але в чому тут проблема? Вона в тому, що якщо взяти відносини Росії та США, тут є непроста складна конструкція. Була розмова про припинення військової активності стосовно України. Але тепер вона відновилася. Після навчань "Захід", деякі війська з Білорусії не повернулися, навпаки, вони спрямовані до кордону", – сказав Морозов.

При цьому російський експерт не виключає, що активна військова співпраця Києва із Заходом може підштовхнути Кремль до непоправного.

"Але й у Путіна момент зараз небезпечний. В останній рік Київ активно і успішно діє у напрямку інтеграції до НАТО, військова співпраця розвивається, почалися постачання летальної зброї. І про це Путін нам прямо зараз сказав, виступаючи на колегії МЗС. Він сказав, що НАТО заступає за червоні лінії. Таким чином виникає складний вузол, в якому, хоч як би не драматично, Кремль може піти з переляку або з намірів продемонструвати свою непохитність, піти на військові дії", – резюмував Морозов.

Чи буде вторгнення Росії?