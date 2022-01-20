У Путіна відповіли на пропозицію про переговори з Зеленським "віч-на-віч"

Росія не сприйняла пропозиція президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана щодо проведення переговорів у Стамбулі між лідерами України та РФ Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Відповідну заяву зробив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

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"За нею (зустріч президентів – ред.) нічого немає, є лише накачування Києва зброєю та невиконання ним угод", – цитує слова Пєскова телеграм-канал Klymenko Time.

Дмитро Пєсков: "Санкції можна прирівняти до ініціативи щодо розриву відносин" / Фото: РІА Новини

Ердоган готовий стати посередником між Зеленським та Путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 20 січня запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, причому віч-на-віч.

"Атмосфера війни – це психологічний стан засмучує нас, тому що ми є країною, яка має добрі стосунки з обома сторонами. Наша надія полягає в тому, щоб влаштувати зустріч шановних Путіна і Зеленського, забезпечити зустріч особисто, віч-на-віч", – сказав Ердоган.

Турецький лідер повідомив, що має намір надалі підтримувати контакти з Путіним для забезпечення миру та стабільності у регіоні.

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Ердоган приїде з візитом до України 3 лютого. Раніше він говорив про те, щоб прийняти у себе Путіна і Зеленського і провести переговори, але про зустріч "віч-на-віч" не згадувалося.

26 листопада Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність стати посередником у врегулюванні напруженої ситуації між Києвом та Москвою, що збільшила кількість своїх військ біля кордону України.

У відповідь на це радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що у Володимира Зеленського вітають бажання президента Туреччини.

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Президент Туреччини вважає, що вторгнення російських військ на територію України малоймовірне. За його словами, РФ та Україна не наважаться на силове протистояння один з одним.