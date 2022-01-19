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Ердоган запросив Зеленського та Путіна до Туреччини – що він задумав

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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19 січня, 09:16
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Турецький лідер також має намір відвідати найближчим часом Київ
Зліва направо – Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган, Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Зліва направо – Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган, Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського до Туреччини, щоб "залагодити розбіжності" між Росією та Україною.

Про це заявив представник турецького лідера Ібрагім Калин, повідомляє газета Sabah.

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"Туреччина готова виступити у будь-якій ролі для зниження напруженості між РФ та Україною. Президент Ердоган проводить переговори як з президентом РФ Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Насправді він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть зустрітися і розібратися у своїх проблемах та розбіжностях", – сказав він.

Представник президента Туреччини додав, що Ердоган у найближчі кілька тижнів вирушить в Україну для переговорів із Зеленським.

Туреччина хоче помирити Україну та Росію

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