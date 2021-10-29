"У нас "гра в кальмара" у Кабміні": яких міністрів звільнять і хто їх замінить

Кабмін чекають перестановки. Колаж "Сьогодні"

В уряді замінять щонайменше чотирьох міністрів – у Мінреінтеграції, Міноборони, Мінекології та Міністерстві стратегічних галузей промисловості. Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк навіть назвав деяких кандидатів у ці відомства. Про це він сказав в ефірі на програмі "Ранок чемпіонів" в ефірі Україна 24.

"У нас "гра в кальмара" (аналогія з відомим фільмом) триває в уряді і як мінімум чотири гравці (міністри) будуть замінені. Точно втратить посаду Роман Абрамовський (Мінекології), він уже й написав заяву. Інсайд: його місце займе його заступник із цифрової трансформації Руслан Стрілець", – сказав він.

Желєзняк упевнений, що вже практично точно Андрій Таран піде з Міноборони.

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"Замість нього, те, що я чув і в ЗМІ, і в кулуарах, буде Резніков (зараз у Мінреінтеграції). У крісло Мінреінтеграції найімовірніше одна моя колега, яка представляє "слугу народу" (Ірина Верещук. – Ред.), піде на цю посаду", – сказав нардеп.

Він також вважає, що піде і Олег Уруський з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

"Міністерство було створено у липні минулого року, але досі не зрозуміло, чим воно займається. Ані стратегій, ані промисловості ми там не побачили. Там буде заміна керівника – ним буде один із керівників фіскального органу в нашій країні", – наголосив Железняк.

Відставки у Кабміні

Найбільше говорили про відставку міністра оборони Тарана. З ним, як відомо, вже все зрозуміло: днями голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що президент України вже остаточно ухвалив рішення щодо наступника Тарана. Спочатку ходили розмови про Верещук, але на арену вийшов новий кандидат – Олексій Резніков.

Міністр охорони довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський сам написав заяву на звільнення.

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Також Давид Арахамія розповідав, кого точно не торкнуться перестановки у Кабміні. Він спростував інформацію про звільнення двох міністрів.