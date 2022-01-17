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Печерський суд переніс рішення у справі Порошенка

Марія Дмитренко
17 січня, 22:46
Прокурори клопотали про заставу мільярд гривень для п'ятого президента України

Печерський районний суд Києва 17 січня не зміг обрати запобіжний захід для п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, який підозрюється в державній зраді у "вугільній справі". Винесення рішення у справі Порошенка було перенесено на 19 січня, 14:00.

Як повідомляє "Сьогодні", прокурори клопотали, щоб суд заарештував підозрюваного із можливістю внесення застави в один мільярд гривень.

Повернення Порошенка

  • 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика відбувалося бурхливо. Аеропорт з самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля терміналу .
  • Літак із Порошенком приземлився близько 9:00. На паспортному контролі у нього відібрали паспорт, але повернули за 15 хвилин. За словами політика, ситуацію вдалося вирішити лише завдяки великій кількості журналістів, які з ним прилетіли.
  • Порошенко, вийшовши з аеропорту, звернувся до своїх прихильників і заявив, що справа про держзраду проти нього є перетином владою червоних ліній, за що вони понесуть покарання. Він вважає, що його відпустили, злякавшись прихильників, яких, на його думку, на площі зібралося близько 15 тисяч.
  • Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
  • П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.