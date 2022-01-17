Печерський суд переніс рішення у справі Порошенка

Печерський районний суд Києва 17 січня не зміг обрати запобіжний захід для п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, який підозрюється в державній зраді у "вугільній справі". Винесення рішення у справі Порошенка було перенесено на 19 січня, 14:00.

Як повідомляє "Сьогодні", прокурори клопотали, щоб суд заарештував підозрюваного із можливістю внесення застави в один мільярд гривень.

Повернення Порошенка