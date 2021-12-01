Три ультиматуми Зеленському – Майдан висунув вимоги

За підсумками Віча під назвою "Захисти Україну – зупини переворот", що відбувся на Майдані в Києві 1 грудня, кілька тисяч членів різних організацій, що зібралися, висунули свої вимоги до президента.
Вимоги прописані у меморандумі, який був зачитаний зі сцени на Майдані Незалежності.
Вимога до Зеленського
Голова політичної партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко зачитав меморандум, у якому сказано, що від президента Володимира Зеленського зараз вимагається:
- звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака;
- розпустити Верховну Раду та призначити дострокові вибори;
- піти у відставку.
Гудименко оголосив про створення Координаційної ради опозиції, куди запропонував увійти всім охочим політичним силам, а також оголосив про безстрокову кампанію за повне перезавантаження влади.
Протести 1 грудня
- Нагадаємо, з самого ранку весь центр Києва було перекрито, поліція оточила урядовий квартал. Протестувальники заблокували вулиці Хрещатик, Михайлівська, Костьольна та інші. Під будівлею ВР та на околицях величезна кількість правоохоронців. А все це було "на честь" виступу президента Володимира Зеленського у Раді.
- Крім того, протестувальники запалили фаєри під Верховною Радою. Мітингувальники зробили це під трек "Океану Ельзи" – "Мила моя, вставай".