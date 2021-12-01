Три ультиматуми Зеленському – Майдан висунув вимоги

За підсумками Віча під назвою "Захисти Україну – зупини переворот", що відбувся на Майдані в Києві 1 грудня, кілька тисяч членів різних організацій, що зібралися, висунули свої вимоги до президента.

Вимоги прописані у меморандумі, який був зачитаний зі сцени на Майдані Незалежності.

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Вимога до Зеленського

Голова політичної партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко зачитав меморандум, у якому сказано, що від президента Володимира Зеленського зараз вимагається:

звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака;

розпустити Верховну Раду та призначити дострокові вибори;

піти у відставку.

Гудименко оголосив про створення Координаційної ради опозиції, куди запропонував увійти всім охочим політичним силам, а також оголосив про безстрокову кампанію за повне перезавантаження влади.

Протести 1 грудня