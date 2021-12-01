Три ультиматума Зеленскому – Майдан выдвинул требования

По итогам часового вече под названием "Защити Украину – останови переворот", прошедшего вечером 1 декабря на Майдане в Киеве, собравшиеся несколько тысяч членов разных организаций выдвинули свои требования к президенту.

Требования прописаны в меморандуме, который был зачитан со сцены на Майдане Незалежности.

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Требование к Зеленскому

Глава политической партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко зачитал меморандум, в котором сказано, что от президента Владимира Зеленского сейчас требуется:

уволить главу Офиса президента Андрея Ермака;

распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы;

пойти в отставку.

Гудыменко объявил о создании Координационного совета оппозиции, куда предложил войти всем желающим политическим силам, а также объявил о бессрочной кампании за полную перезагрузку власти.

Протесты 1 декабря