Натовп, барабани та багато поліції: як Порошенка чекають під судом

Порошенко має об 11 годині приїхати до Печерського суду / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля будівлі Печерського суду в Києві зібралалась сотня активістів, які чекають на приїзд п'ятого президента Петра Порошенка.

Люди стукають у барабани, по ритму відбиваючи хід годинника, який символізує очікування прибуття лідера "Євросолідарності".

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Біля самої будівлі суду активісти тримають прапори із логотипом партії, українські прапори, а також плакати з словами підтримки.

Територія охороняється поліцією та дружинниками.

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Порошенко повернувся до України

17 січня Петро Порошенко повернувся до України після закордонної поїздки. Літак з політиком на борту приземлився в аеропорту "Київ" о 9:05. Після прибуття в нього забрали паспорт на паспортному контролі в аеропорту "Київ". Згодом документ йому повернули.

На 11 годину в Печерському суді міста Києва призначено розгляд справи Петра Олексійовича про держзраду.

У чому підозрюють п'ятого президента

Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють у участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти виробництва поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.

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