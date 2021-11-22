Тимошенко теж "на хвилі" Авакова – яскраве фото у касці

Тимошенко підтримала "флешмоб" Авакова. Колаж "Сьогодні"
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко тонко відреагувала на кадри ексглави МВС Арсена Авакова в соцмережі та опублікувала своє фото. Про це вона написала у Facebook.
"Не зовсім те, про що ви подумали", – написала вона.
Зазначимо, що Тимошенко трохи перефразувала слова Авакова, який під своїм фото написав: "Так, це саме те, що ви подумали" .
А що там Аваков?
- Сьогодні колишній міністр внутрішніх справ опублікував несподіване фото, на якому зображені експрем'єр-міністр Володимир Гройсман, телеведучий Савік Шустер, журналіст Дмитро Гордон, відомий лікар-педіатр Євген Комаровський.
- Пізніше була розкрито таємниця фото Авакова та компанії. Журналісти з'ясували, що місцем зйомки виявилася Литва, а зібралися там усі на день народження Шустера. Після цього Аваков виклав нові фото, але з вином.
- Українців порадувало спільне фото політиків та журналістів – реакція вийшла яскравою. Ми зібрали найвеселіші фотожаби на веселий кадр Авакова.