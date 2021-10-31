Терехов переміг на виборах у Харкові – екзит-пол

Фото: колаж "Сьогодні"

На виборах мера Харкова, за результатами опитування виборців, перемагає кандидат від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків" Ігор Терехов.

Про це свідчать дані екзит-полу.

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За голоси віддали 53,8% виборців, на другому місці Михайло Добкін – 24,5%. Замикає трійку лідерів Олександр Скорик із результатом 6,7%.

Інші кандидати набрали менше ніж 1% голосів виборців.

Як проводили опитування

Метод опитування – імітація голосування, тобто, анонімне заповнення анкет респондентами. Після заповнення респонденти самостійно клали анкету в скриньку, яка імітувала урну для голосування. Кількість опитаних – 7490.

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У разі, якщо один із кандидатів в мери Харкова набирає в першому турі 50% + 1 голос, він автоматично оголошується переможцем виборів. Другий тур у такому разі не проводиться.

Вибори у Харкові-2021

Місцеві вибори у місті пройшли рік тому, і мером було обрано Геннадія Кернеса, але через його смерть в грудні Верховна Рада призначила позачергові вибори на 31 жовтня.

Спочатку в парламенті розглядали проведення позачергових виборів міського голови Харкова у березні чи жовтні 2021 року. Відповідно до законодавства вибори призначаються не раніш ніж через 60 днів після ухвалення відповідної постанови Верховною Радою. Після подання харківською владою всіх необхідних документів народні депутати проголосували за проведення виборів 31 жовтня 2021 року – останньої неділі місяця.

Підрахунок голосів за кандидатів у мери Харкова стартує після закриття виборчих дільниць 31 жовтня о 20:00. Термін встановлення результатів голосування визначений ЦВК – не пізніш як на 12-й день з дня виборів мера, тобто до 12 листопада 2021 року включно.

Напередодні голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що на виборчих дільницях вимагатимуть СOVID-сертифікат. Однак пізніше повідомив, що його неправильно зрозуміли і він мав на увазі лише громадські місця, а не виборчі дільниці. Через це ОПОРА заявила про ризик зриву виборів у Харкові . Крапку в суперечці поставила Центральна виборча комісія України, заявивши, що для голосування потрібні лише маска та паспорт .

і він мав на увазі лише громадські місця, а не виборчі дільниці. Через це . Крапку в суперечці поставила Центральна виборча комісія України, заявивши, що . 31 жовтня спостерігачів Громадянської мережі "ОПОРА" не пустили на дві дільниці для голосування без негативного ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію. Після того, як вони викликали поліцію, питання вирішилося.

без негативного ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію. Після того, як вони викликали поліцію, питання вирішилося. На виборах у Харкові показали перше дивне порушення. На виборчій дільниці № 631626 на вул. Туркестанська, 1, зафіксовано голосування удвох в одній кабінці .

. А на дільниці №631261 голова ДВК зупинила процедуру голосування через те, що один із виборців подав заяву та зажадав, щоб йому видали бюлетень на підставі його паспорта у додатку "Дія".

Також нагадаємо, Добкін та Терехов проголосували на виборах у Харкові та навіть тут розійшлися у думках.