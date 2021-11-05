Зеленський підписав закон про олігархів

Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський невідкладно підписав антиолігархічний закон.

Про це повідомляє Офіс президента.

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"В усіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни у 2019 році", – сказав президент.

Зазначимо, закон набирає чинності наступного дня після його опублікування. Його введуть у дію через шість місяців з дня набуття ним чинності.

"Демократія – це закон і рівність. Підписав антиолігархічний закон, який докорінно змінює відносини між великим бізнесом і політиками. Тепер усі економічні гравці будуть рівними перед законом і не зможуть купувати для себе політичні привілеї. Зламати закон не дамо", – написав Зеленський у Twitter.

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Йдеться про закон № 1780-ІХ "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів)".

Що було не так із деолігархізацією

По-перше, закон у другому читанні приймали зі скандалом: депутатам відмовили в розгляді всіх їхніх поправок і голосували лише комітетські. Для цього "слуги народу" підтримали спрощену процедуру розгляду: комітет, проаналізувавши весь законопроєкт і кожну статтю, виклав документ у своїй редакції у вигляді поправки; під час голосування за цю поправку вся решта поправок, поданих депутатами до цієї статті, автоматично вважалися відхиленими.

По-друге, через таку процедуру голосування сталася правова колізія: у статті про те, хто вестиме реєстр олігархів, випадково врахували зайві поправки і в підсумковому варіанті виявилося, що визначати людину олігархом мають і РНБО, і НАЗК (поправка Разумкова), хоча спочатку мала тільки РНБО. Депутати навіть заговорили, що закон переголосовуватимуть.

Наступного дня після ухвалення закону перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук під стенограму заявив про допущені помилки і попросив їх виправити: "Веніславський у деяких місцях говорив: "поправка 654, 756". Ми подивилися, а в стенограмі поставили кому. Користуючись своїм, як депутата, правом вказувати на неточності, я зазначив, що там не кома, а тире (повинно бути 654-756). От і все! Це ніяк не впливає на результати голосування". За його словами, після виправлення поправки Разумкова про НАЗК нібито вже немає в законі.