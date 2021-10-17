Так Третьякову покарають? "Слуги народу" збираються на засідання фракції

"Слуги народу" вирішать долю Третьякової. Колаж "Сьогодні"

"Слуги народу" в понеділок увечері проведуть засідання фракції, головним питанням якого стане обговорення державного бюджету на 2022 рік.

Про це повідомила прессекретарка політсили Юлія Палійчук.

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За її словами, "слуги" зберуться на засідання о 19:00.

У свою чергу нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук в ефірі телеканалу Україна 24 розповів детальніше про засідання фракції.

"Все просто. Зараз найактуальніше питання – це бюджет-2022. Будемо активно обговорювати, як він буде проявлятися в усі сферах – де і скільки розподілено, чи досягнутий баланс розуміння між комітетами та міністерствами", – сказав він.

Також він прокоментував питання, чи буде обговорюватися зняття Галини Третьякової з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

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"Я впевнений, що хтось обов'язково з колег підніме це питання. Упевнений, що ми можемо це обговорити (присутність Третьякової на посаді глави комітету. – Ред.), тому що є зауваження до її певних переконань", – підкреслив депутат.

Скандал з Третьяковою