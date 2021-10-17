Так Третьякову накажут? "Слуги народа" собираются на заседание фракции

"Слуги народа" решат судьбу Третьяковой. Коллаж "Сегодня"
"Слуги народа" в понедельник вечером проведут заседание фракции, главный вопросом которого станет обсуждение государственного бюджета на 2022 год.
Об этом сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.
По ее словам, "слуги" соберутся на заседание в 19:00.
В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире телеканала Украина 24 рассказал подробней о заседании фракции.
"Все просто. Сейчас самый актуальный вопрос – это бюджет-2022. Будем активно обсуждать, как он будет проявляться во все сферах – где и сколько распределено, достигнут ли баланс понимания между комитетами и министерствами", – сказал он.
Также он прокомментировал вопрос, будет ли обсуждаться снятие Галины Третьяковой с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
"Я уверен, что кто-то обязательно из коллег поднимет этот вопрос. Уверен, что мы можем это обсудить (присутствие Третьяковой на должности главы комитета. – Ред.), потому что есть замечания к ее определенным убеждениям", – подчеркнул депутат.
Скандал с Третьяковой
- 8 октября, в день смерти Полякова, на заседании Верховной Рады депутаты объявили о том, что Третьякова во фракционном чате "слуг" поглумилась над смертью депутата, написав, что "одним врагом меньше".
- В тот же день Третьякова опозорилась и новой перепиской про Полякова и попросила депутатов не напоминать ей о том, что она состоит в комитете, который борется за права людей.
- В Раде уже придумали наказание для Третьяковой. Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что депутата отстранят от пленарных заседаний. Но этим может не ограничится.