Так Третьякову накажут? "Слуги народа" собираются на заседание фракции

"Слуги народа" решат судьбу Третьяковой. Коллаж "Сегодня"

"Слуги народа" в понедельник вечером проведут заседание фракции, главный вопросом которого станет обсуждение государственного бюджета на 2022 год.

Об этом сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

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По ее словам, "слуги" соберутся на заседание в 19:00.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире телеканала Украина 24 рассказал подробней о заседании фракции.

"Все просто. Сейчас самый актуальный вопрос – это бюджет-2022. Будем активно обсуждать, как он будет проявляться во все сферах – где и сколько распределено, достигнут ли баланс понимания между комитетами и министерствами", – сказал он.

Также он прокомментировал вопрос, будет ли обсуждаться снятие Галины Третьяковой с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

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"Я уверен, что кто-то обязательно из коллег поднимет этот вопрос. Уверен, что мы можем это обсудить (присутствие Третьяковой на должности главы комитета. – Ред.), потому что есть замечания к ее определенным убеждениям", – подчеркнул депутат.

Скандал с Третьяковой