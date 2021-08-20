Так ми Крим не повернемо: Кулеба назвав дві проблеми з санкціями

Кулеба пояснив ситуацію з санкціями. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

У санкційної політики Заходу проти Росії за окупацію Криму є дві проблеми, над розв'язанням яких працюватиме "Кримська платформа".

Про це розповів в інтерв'ю НВ міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що за допомогою лише одних санкцій Крим не вдасться повернути.

"Перша проблема – прогалини в чинному режимі санкцій, коли вдається комусь щось поставляти до Криму з того, що туди поставлятися не повинно. Друга проблема – посилення санкцій. Держави не готові відразу брати чіткі зобов'язання, що "ми здійснимо ось ці та ось ці санкції через місяць, через півроку". Але є повне розуміння того, що потрібно усувати прогалини, потрібно бути готовими посилювати санкції. Тому санкції – це важливий елемент, але ми не повернемо Крим виключно завдяки санкційній політиці. Санкції не є інструментом, а елементом великої стратегії повернення тимчасово окупованих територій", – сказав Кулеба.

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Що таке "Кримська платформа"

Це новий міжнародний консультаційно-координаційний формат, який створюється з ініціативи президента Зеленського і спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму.

Платформа посилить міжнародний тиск на Кремль, допоможе запобігти порушенням прав людини і захищатиме жертв окупаційного режиму, а також допоможе досягти головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.

Мета "Кримської платформи" – зібрати під своєю егідою всі тематичні заходи та ініціативи з кримського питання в межах міжнародних організацій, інших міжнародних урядових і неурядових форумів. Передбачається, що діяльність платформи здійснюватиметься на всіх рівнях: від глав держав, урядів і міністрів закордонних справ до парламентського і експертного.

Як ми вже писали, Кулеба вважає, що вигнати Росію з Криму до кінця окупації буде неможливо. Міністр назвав Україну дивною державою, яка не зовсім готова до звільнення захопленого окупантами півострова.

Також він говорив, що Росія кожен день працює над тим, щоб перешкодити "Кримській платформі".

Дивіться також в нашому сюжеті, як Кулеба нещодавно літав до США і про що він там домовлявся: