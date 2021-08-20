Так мы Крым не вернем: Кулеба назвал две проблемы с санкциями

Кулеба объяснил ситуацию с санкциями. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

В санкционной политике Запада против России за оккупацию Крыма есть две проблемы, над решением которых будет работать "Крымская платформа".

Об этом рассказал в интервью НВ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что с помощью лишь одних санкций Крым не удастся вернуть.

"Первая проблема — пробелы в действующем санкционном режиме, когда удается кому-то что-то поставлять в Крым из того, что туда поставляться не должно. Вторая проблема — усиление санкций. Государства не готовы сразу брать четкие обязательства, что "мы осуществим вот эти и вот эти санкции через месяц, через полгода". Но есть полное понимание того, что нужно устранять пробелы, нужно быть готовыми усиливать санкции. Поэтому санкции — это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике. Санкции являются не инструментом, а элементом большой стратегии возвращения временно оккупированных территорий", – сказал Кулеба.

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Что такое "Крымская платформа"

Это новый международный консультационно-координационный формат, который создается по инициативе президента Зеленского и направлен на повышение эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма.

Платформа усилит международное давление на Кремль, поможет предотвратить нарушения прав человека и защитит жертв оккупационного режима, а также поможет достигнуть главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Цель "Крымской платформы" – собрать под своей эгидой все тематические мероприятия и инициативы по крымскому вопросу в рамках международных организаций, других международных правительственных и неправительственных форумов. Предполагается, что деятельность платформы будет осуществляться на всех уровнях – от глав государств, правительств и министров иностранных дел до парламентского и экспертного.

Как мы уже писали, Кулеба считает, что выгнать Россию из Крыма до конца оккупации будет невозможно. Министр назвал Украину странным государством, которые не совсем готово к освобождению захваченного оккупантами полуострова.

Также он говорил, что Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе".

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