Крым – это "авианосец" России: Зеленский объяснил важность "Крымской платформы"

"Крымская платформа" станет новой переговорной площадкой по Крыму на международном уровне, которая позволит оказывать большее давление на Россию, которая превратила украинский полуостров в "авианосец".
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью украинским журналистам из Крыма.
По его словам, эта платформа будет охватывать все важнейшие проблемы полуострова, прежде всего гуманитарные и вопросы безопасности, а также на международном уровне будут затронуты вопросы российской милитаризации.
"Пока Крым выглядит, как авианосец. Пока это не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный полуостров, и выглядит это, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности – природной, экологической, туристической, любой", – сказал Зеленский.
Президент считает, что Украине необходимо "ежедневно бить в колокола", а до "Крымского платформы" не было такой возможности. Он отметил, что на саммит прибудет около 40 иностранных делегаций, но подчеркнул, что это не разовая акция – платформа будет работать каждый день в офисе "Крымской платформы".
Также глава государства считает, что в отношении России должны сохраняться санкции до полной деоккупации полуострова.
"В целом санкции должны бить по рукам тех людей, которые забирают что-то чужое ... Такие государства, как США, Германия, Франция, Великобритания, которые могут своими санкциями реально, решительно действовать против тех или иных чиновников РФ и временных чиновников в Крыму, в которых есть что-то за границей. Мы с ними прорабатываем, чтобы они внедряли такие санкции. Такая санкционные политика действенная", – добавил Зеленский.
Что такое "Крымская платформа"
- Это новый международный консультационно-координационный формат, который создается по инициативе Зеленского и направлен на повышение эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма.
- Платформа усилит международное давление на Кремль, поможет предотвратить нарушения прав человека и защитит жертв оккупационного режима, а также поможет достигнуть главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине.
- Цель "Крымской платформы" – собрать под своей эгидой все тематические мероприятия и инициативы по крымскому вопросу в рамках международных организаций, других международных правительственных и неправительственных форумов. Предполагается, что деятельность платформы будет осуществляться на всех уровнях: от глав государств, правительств и министров иностранных дел до парламентского и экспертного.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе".
В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что Крым никогда не будет русским. Пусть оккупанты хоть историю перепишут и переназовут города крымские, но от крымских татар не избавятся.