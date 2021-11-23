То чий Крим? У президента Болгарії виправдалися за гучний скандал

У Болгарії поставили крапку у скандалі з Кримом. Колаж "Сьогодні"

Після того, як президент Болгарії Румен Радєв назвав окупований Крим російським, його пресслужба заявила, що насправді півострів український, і пояснила, чому він спочатку говорив інакше.

Про це повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.

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У канцелярії болгарського президента зазначають, що Радєв мав на увазі, що зараз Крим перебуває під контролем Росії і що силою Україна його не зможе повернути. Але в адміністрації запевняють, що насправді півострів належить Україні.

"З юридичного погляду Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про свою підтримку її суверенітету та територіальної цілісності… Не раз, як і під час дебатів, глава держави висловлював занепокоєння стосовно цієї фактичної ситуації, яка веде до напруженості у міжнародних відносинах, особливо у Чорноморському регіоні, що має пряме відношення до безпеки Болгарії та її союзників", – йдеться у заяві.

Суть скандалу