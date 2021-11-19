Президент Болгарії назвав Крим російським: Київ жорстко відреагував

МЗС України відреагувало на заяву президента Болгарії

Президент Болгарії Румен Радев. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Болгарії Румен Радев на дебатах зі своїм головним суперником на посаді президента Анастасом Герджиковим сказав, що вважає тимчасово окупований Крим російським, а санкції ЄС проти РФ є неефективними.

Про це повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.

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"Зараз російський (Крим – Ред.), що ще може бути?" – відповів Радев на запитання про окупований півострів.

Він додав, що важливо мати прагматизм у зовнішній політиці.

"Санкції проти Росії виглядають неефективними. Нам потрібна прагматична політика стосовно Москви. Не в останню чергу, ми не повинні забувати, що Росія є дуже важливим фактором у боротьбі з глобальним тероризмом", – сказав президент.

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Він зазначив, що зараз важливо шукати діалог із Москвою, хоча у її політиці існує багато спекуляцій. Радев також сказав, що Болгарія не може запозичити російську модель розвитку, але й ворогувати з країною не варто.

Його опонент Анастас Герджиков назвав Крим українською територією та відстоював необхідність збереження санкцій, доки проблеми з правами людини в Росії не будуть вирішені.

Реакція МЗС

Міністерство закордонних справ України викликало посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева через висловлювання президента цієї країни Румена Радева. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

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"Українська сторона довела до посла позицію нашої держави щодо некоректності та неприпустимості висловлювань президента Болгарії Румена Радева щодо Криму під час учорашніх передвиборчих теледебатів", – йдеться у повідомленні.

Згідно з позицією міністерства, слова президента Болгарії не сприяють розвитку добросусідських відносин двох країн і суперечать офіційній позиції Софії щодо визнання суверенітету та територіальної цілісності України. У відомстві чекають спростування президентом Радевом учорашньої заяви.

"Посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території нашої держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи", – повідомили у МЗС.

Окупація Криму Росією

У лютому 2014 року в Криму з'явилися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Влада РФ спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі". Президент РФ Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Раніше ми повідомляли, що Білорусь визнала Крим російським.

Також нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан назвав Крим російським, посольство України висловило протест.