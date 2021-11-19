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Президент Болгарії назвав Крим російським: Київ жорстко відреагував

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
19 листопада, 13:45
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МЗС України відреагувало на заяву президента Болгарії
Президент Болгарії Румен Радев. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент Болгарії Румен Радев. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Болгарії Румен Радев на дебатах зі своїм головним суперником на посаді президента Анастасом Герджиковим сказав, що вважає тимчасово окупований Крим російським, а санкції ЄС проти РФ є неефективними.

Про це повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.

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"Зараз російський (Крим – Ред.), що ще може бути?" – відповів Радев на запитання про окупований півострів.

Він додав, що важливо мати прагматизм у зовнішній політиці.

"Санкції проти Росії виглядають неефективними. Нам потрібна прагматична політика стосовно Москви. Не в останню чергу, ми не повинні забувати, що Росія є дуже важливим фактором у боротьбі з глобальним тероризмом", – сказав президент.

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Він зазначив, що зараз важливо шукати діалог із Москвою, хоча у її політиці існує багато спекуляцій. Радев також сказав, що Болгарія не може запозичити російську модель розвитку, але й ворогувати з країною не варто.

Його опонент Анастас Герджиков назвав Крим українською територією та відстоював необхідність збереження санкцій, доки проблеми з правами людини в Росії не будуть вирішені.

Реакція МЗС

Міністерство закордонних справ України викликало посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева через висловлювання президента цієї країни Румена Радева. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

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"Українська сторона довела до посла позицію нашої держави щодо некоректності та неприпустимості висловлювань президента Болгарії Румена Радева щодо Криму під час учорашніх передвиборчих теледебатів", – йдеться у повідомленні.

Згідно з позицією міністерства, слова президента Болгарії не сприяють розвитку добросусідських відносин двох країн і суперечать офіційній позиції Софії щодо визнання суверенітету та територіальної цілісності України. У відомстві чекають спростування президентом Радевом учорашньої заяви.

"Посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території нашої держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи", – повідомили у МЗС.

Окупація Криму Росією

  • У лютому 2014 року в Криму з'явилися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Влада РФ спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
  • 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
  • Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі". Президент РФ Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.
  • Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Раніше ми повідомляли, що Білорусь визнала Крим російським.

Також нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан назвав Крим російським, посольство України висловило протест.

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