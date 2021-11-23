Так чей Крым? У президента Болгарии оправдались за громкий скандал

В Болгарии поставили точку в скандале с Крымом. Коллаж "Сегодня"
После того, как президент Болгарии Румен Радев назвал оккупированный Крым российским, его пресс-служба заявила, что на самом деле полуостров украинский и объяснила, почему он сначала говорил иначе.
Об этом сообщает болгарская служба Радио Свобода.
В канцелярии болгарского президента отмечают, что Радев имел в виду, что сейчас Крым находится под контролем России и что силой Украине его вернуть не сможет. Но в администрации уверяют, что на самом деле полуостров принадлежит Украине.
"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о своей поддержке ее суверенитета и территориальной целостности… Не раз, как и в ходе дебатов, глава государства выражал озабоченность по поводу этой фактической ситуации, которая ведет к напряженности в международных отношениях, особенно в Черноморском регионе, что имеет прямое отношение к безопасности Болгарии и ее союзников", – сказано в заявлении.
Суть скандала
- Накануне в Болгарии проходили президентские выборы. Во время теледебатов 18 ноября Румен Радев назвал Крым российским и заявил, что санкции против России не эффективны.
- В МИД Украины даже был вызван посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев из-за высказываний президента этой страны. Дипломаты отметили, что слова Радева противоречат официальной позиции Софии по признанию суверенитета и территориальной целостности Украины.
- На президентских выборах в Болгарии победил Радев, который переизбран на второй срок. За него проголосовали 1 535 618 избирателей, или 66,69% от общего числа пришедших на выборы людей.