Сюжет CNN про затримання "вагнерівців" – об'єктивне розслідування чи вкид ФСБ

Телеканал CNN оприлюднив сюжет про допомогу ЦРУ США українським спецслужбам в організації операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнер". Фото: колаж "Сьогодні"

Американський телеканал CNN випустив сюжет про спецоперацію із затримання російських найманців з приватної військової компанії "Вагнер", яку нібито організували українські спецслужби за допомогою ЦРУ США в серпні минулого року. В Офісі президента України відреагували на матеріал журналістів, натякнувши, що в ньому помітна "рука Кремля". Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи є розслідування CNN правдивим і об'єктивним, чи ж це черговий вкид ФСБ.

Про що йдеться в сюжеті CNN

8 вересня на американському телеканалі CNN було оприлюднено матеріал про нібито допомогу Центрального розвідувального управління США українським колегам в організації операції із затримання 33 бойовиків ПВК "Вагнер". За їхніми даними, українська сторона отримала від Сполучених Штатів гроші, технічну допомогу та консультації.

Автор розслідування, журналіст Метью Ченс надав ексклюзивні коментарі трьох колишніх високопоставлених офіцерів української розвідки, які розповіли, як намагалися заманити "вагнерівців" до України. При цьому імена розвідників він не назвав.

Представники української спецслужби також повідомили журналісту, що Україна нібито отримала від американців гроші, технічну допомогу та рекомендації ЦРУ для організації затримання "вагнеоівців". У той же час в сюжеті наголошується, що високопоставлений американський чиновник спростував CNN цю інформацію, підкресливши, що розвідка США знала про операцію, але заперечує будь-яку причетність до неї.

Затримання найманців Вагнера в санаторії "Белорусочка" під Мінськом. Фото: Ruptly

Як відреагували в Офісі Зеленського

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в сюжеті CNN варто звернути увагу не на зміст, а на оперативну реакцію представників ФСБ РФ.

"Не минуло й кількох годин, як уже й офіційний представник ФСБ похвалив CNN за цей матеріал. При такому змісті матеріалу варто звернути увагу не так на те, що саме опубліковано, як на синхронність із заявою представника ФСБ. Це ж фактично сигнал для всієї російської системи пропаганди, що і як потрібно відпрацьовувати", – сказав Подоляк.

Михайло Подоляк: це сигнал для російської системи пропаганди / Фото: Facebook

На реакцію ФСБ також звернув увагу голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

"Цікаво, що ФСБ дуже швидко відреагували на сюжет CNN. Востаннє російська спецслужба реагувала на медіа 27 липня 2001 року, коли було опубліковано інтерв'ю нібито співробітника ФСБ, який розповідає про пов'язаних з Путіним людей, які бажали провести в Росії нову економічну політику і деприватизацію. 20 років від ФСБ не було жодних реакцій і раптом вона не просто коментує, а ще й заявляє, що журналісту необхідно дати премію", – говорить "Сьогодні" Биков.

Сергій Биков: востаннє ФСБ реагувала на медіа 20 років тому / Фото: Facebook

Що відомо про авторів сюжету

Британський журналіст Метью Ченс 20 років працює в CNN, де випустив безліч репортажів і розслідувань, що викликали резонанс. Так, Ченс висвітлював захоплення терористами готелю "Тадж-Махал" в Мумбаї, Індія (2008), а також першим взяв інтерв'ю у Ясіра Арафата після того, як ізраїльські війська зняли облогу з його резиденції в Рамаллі 2002 року.

Але цікаво інше. Останнім часом Ченс базується в Москві. Журналіст неодноразово інформаційно супроводжував операції російських спецслужб, а в ході боротьби з пандемією брав участь у кампанії популяризації російської вакцини "Супутник V".

Метью Ченс часто супроводжував операції російських спецслужб / Фото: Twitter

Зокрема, про це в коментарі Guildhall заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність в рамках співпраці Україна – НАТО, Олександр Данилюк.

"У ході пандемії коронавірусу і масованого потоку російських інформаційних операцій на Заході Метью Ченс зробив щеплення російською вакциною "Супутник V" і брав участь в кампанії з її популяризації. Російська пропаганда активно тиражувала і мусувала цю подію. Більш того, Ченс супроводжував цілу низку світових конфліктів, в яких брала участь Росія. Він отримував доступ до об'єктів і інформації, до яких інші журналісти провідних світових ЗМІ за дивним збігом обставин доступу не мали. 2008 року в рамках конфлікту в Південній Осетії він єдиний вів телерепортажі з Цхінвалі, а потім брав інтерв'ю у Путіна і у Медведєва. 2011-го під час захоплення бойовиками Каддафі в Лівії і готелю "Ріксос" він вів прямі ефіри для CNN, будучи одним із заручників. Він висвітлював теракт в Беслані та інші операції російських спецслужб. З урахуванням всіх цих аспектів, рівень довіри до опублікованої статті вельми невисокий", – зазначив аналітик.

Олександр Данилюк: рівень довіри до опублікованої статті вельми невисокий. Фото: Guildhall

Зазначена в співавторів журналіст і продюсер CNN Захра Улла з червня 2019 року так само, як і Ченс, проживає в Москві. Про це "Сьогодні" говорить політолог Сергій Биков.

"Кожен другий матеріал Захри Улли стосується Росії. Більшість статей написані в нейтрально-позитивному контексті з позитивною оцінкою внутрішньої політики Російської Федерації", – підкреслює експерт.

Кожен другий матеріал Захри Улли – з позитивною оцінкою внутрішньої політики Росії / Фото: CNN

Сюжет був оприлюднений після візиту Зеленського до США

Голова Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов зазначив реакцію російських ЗМІ на сюжет CNN.

"Всі провідні федеральні канали подали інформацію під кутом дискредитування українських спецслужб і влади. При цьому сюжет був опублікований незабаром після поїздки Зеленського до США і відразу ж почалася активна розкрутка в медіа. Думаю, мета – знизити оцінку зустрічі президентів і дискредитувати Україну і США", – говорить "Сьогодні" Карасьов.

Вадим Карасьов: мета сюжету CNN – знизити оцінки зустрічі Зеленського з Байденом та дискредитувати Україну і США / Фото: Facebook

Політологи також звернули увагу на відсутність в матеріалі CNN імен співрозмовників журналістів – українських розвідників.

"У сюжеті немає реальних джерел, які можна верифікувати і перевірити. Від анонімів можна видати фейкову інформацію за справжню", – зазначає Биков.

"Ми звикли, що бренд CNN – це гарантія об'єктивності та незаангажованості. Але це може бути не так. Багато журналістів і розслідувачі часто афілійовані зі спецслужбами", – додав Карасьов.

Гра втемну і заслані козачки

У той же час політологи не виключають, що журналістів могли використовувати наосліп.

"У спецслужб своя гра і вони можуть втемну використовувати ЗМІ для своїх цілей", – каже Карасьов.

"ФСБ могла відправити до журналістів під виглядом українських розвідників "засланих козачків" з фіктивними документами, що розповіли журналістам інформацію, підготовлену на Луб'янці", – припустив Биков.

Білоруський слід і причому тут Лукашенко

Магістр державного управління, політолог Володимир Воля також передбачає, що ФСБ доклала руку до сюжету CNN. Однак, на його думку, це було зроблено з метою виправдати президента Білорусі Олександра Лукашенка, який відразу після затримання "вагнерівців" заявив, що бойовиків до Республіки прислала Росія з завданням зірвати вибори президента.

"Цією заявою Лукашенко сам себе загнав у пастку і загострив відносини з РФ. Його раптову агресивну позицію до Росії потрібно було терміново виправляти на лояльність. Таким чином перевели стрілки на Україну, щоб ситуація виглядала не антиросійською, а антиукраїнською", – говорить "Сьогодні" Воля.

Політолог упевнений, що "українська спецоперація" – це продукт ФСБ, так само, як і сюжет СNN.

"Однозначно це політична технологія. Найімовірніше, з подачі з Росії", – говорить експерт.

Володимир Воля: "українська спецоперація" це продукт ФСБ, так само, як і сюжет СNN / Фото: Facebook

Історія затримання "вагнерівців" за версією СNN

За словами анонімних співрозмовників журналістів, вони видали себе за представників російської приватної військової компанії, яка набирала найманців, і пропонували добровольцям контракт з охорони нафтових об'єктів в Венесуелі з зарплатою 5000 доларів на місяць.

Заради працевлаштування російські найманці розповіли українським розвідникам про свої "пригоди" в Україні, відправили копії військових посвідчень і надали докази того, де вони воювали. За версією CNN, серед найманців з Росії, що клюнули на фейковий венесуельський контракт, були люди, що збивали українські військові літаки на Донбасі. А також ті, хто брав участь у запуску ракети, яка збила малайзійський боїнг MH-17.

У результаті вдалося сформувати групу з 28 росіян, пов'язаних з військовими злочинами на Донбасі. Ще п'ять осіб у цій групі ніяк не були пов'язані з подіями на сході України, очевидно, щоб цей момент ні у кого не викликав підозру.

Їм повідомили, що всіх переправлять до Туреччини – і звідти до Венесуели. Реальний план полягав в тому, щоб посадити літак з найманцями в Україні і там їх заарештувати.

Однак в план були внесені корективи через пандемію коронавірусу. Росія зупинила сполучення з низкою держав, тому найманців перевезли до Білорусі на автобусі. Там вони повинні були чекати рейсу безпосередньо до Венесуели. Але цей рейс відкладався на кілька днів.

На цей час найманців розмістили в санаторії "Белорусочка", за 15 хвилин їзди від Мінська.

"Міцні найманці на курорті, який обіцяє "комфорт і затишок" на тлі" відсутності міської метушні і повсякденних турбот", здавалися безглуздими, якщо не підозрілими", – йдеться в розслідуванні CNN.

Затримка вильоту стала причиною того, що білоруські спецслужби, які в той час готувалися до протестів опозиції через президентські вибори, що наближалися, зацікавилися відпочивальниками в санаторії. Їх почали перевіряти, потім затримали. Отже, нібито спецоперація українських спецслужб провалилася.

КДБ Білорусі затримав "вагнерівців" під Мінськом. Фото: Ruptly

Раніше сайт "Сьогодні" шукав відповіді на 5 запитань про те, що нового з'ясували американські розслідувачі про спецоперацію проти ПВК "Вагнер" і які питання вони залишили без відповіді.