Сюжет CNN о задержании "вагнеровцев" – объективное расследование или вброс ФСБ

Телеканал CNN обнародовал сюжет о помощи ЦРУ США украинским спецслужбам в организации операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". Фото: коллаж "Сегодня"

Американский телеканал CNN выпустил сюжет о спецоперации по задержанию российских наемников из частной военной компании "Вагнер", которую якобы организовали украинские спецслужбы при помощи ЦРУ США в августе прошлого года. В Офисе президента Украины отреагировали на материал журналистов, намекнув, что в нем заметна "рука Кремля". Сайт "Сегодня" выяснил, является ли расследование CNN правдивым и объективным или же это очередной вброс ФСБ.

О чем говорится в сюжете CNN

8 сентября на американском телеканале CNN был обнародован материал о якобы помощи Центрального разведывательного управления США украинским коллегам в организации операции по задержанию 33 боевиков ЧВК "Вагнер". По их данным, украинская сторона получила от Соединенных Штатов деньги, техническую помощь и консультации.

Автор расследования, журналист Мэттью Ченс предоставил эксклюзивные комментарии троих бывших высокопоставленных офицеров украинской разведки, которые рассказали, как пытались заманить "вагнеровцев" в Украину. При этом имена разведчиков он не назвал.

Представители украинской спецслужбы также сообщили журналисту, что Украина якобы получила от американцев деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ для организации поимки "вагнеровцев". В то же время в сюжете отмечается, что высокопоставленный американский чиновник опроверг CNN эту информацию, подчеркнув, что разведка США знала об операции, но отрицает какую-либо причастность к ней.

Задержание наемников Вагнера в санатории Белорусочка под Минском. Фото: Ruptly

Как отреагировали в Офисе Зеленского

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в сюжете CNN стоит обратить внимание не на содержание, а на оперативную реакцию представителей ФСБ РФ.

"Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ похвалил CNN за этот материал. При таком содержании материала стоит обратить внимание не так на то, что именно опубликовано, как на синхронность с заявлением представителя ФСБ. Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать", – сказал Подоляк.

Михаил Подоляк: это сигнал для российской системы пропаганды / Фото: Facebook

На реакцию ФСБ также обратил внимание глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Любопытно, что ФСБ очень быстро отреагировали на сюжет CNN. В последний раз российская спецслужба реагировала на медиа 27 июля 2001 года, когда было опубликовано интервью якобы сотрудника ФСБ, рассказывающего о связанных с Путиным людей, желавших провести в России новую экономическую политику и деприватизацию. 20 лет от ФСБ не было никаких реакций и вдруг она не просто комментирует, а еще и заявляет, что журналисту необходимо дать премию", – говорит "Сегодня" Быков.

Сергей Быков: в последний раз ФСБ реагировала на медиа 20 лет назад / Фото: Facebook

Что известно об авторах сюжета

Британский журналист Мэттью Ченс – 20 лет работает в CNN, где выпустил множество репортажей и расследований, вызвавших резонанс. Так, Ченс освещал захват террористами отеля "Тадж-Махал" в Мумбаи, Индия (2008), а также первым взял интервью у Ясира Арафата после того, как израильские войска сняли осаду с его резиденции в Рамалле в 2002 году.

Но любопытно другое. В последнее время Ченс базируется в Москве. Журналист неоднократно информационно сопровождал операции российских спецслужб, а в ходе борьбы с пандемией принимал участие в кампании популяризации российской вакцины "Спутник V".

Мэттью Ченс часто сопровождал операции российских спецслужб / Фото: Twitter

В частности, об этом в комментарии Guildhall заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк.

"В ходе пандемии коронавируса и массированного потока российских информационных операций на Западе, Мэтью Ченс привился российской вакциной "Спутник V" и принимал участие в кампании по ее популяризации. Российская пропаганда активно тиражировала и муссировала это событие. Более того, Ченс сопровождал целый ряд мировых конфликтов, в которых участвовала Россия. Он получал доступ к объектам и информации, к которым другие журналисты ведущих мировых СМИ по удивительному стечению обстоятельств доступа не имели. В 2008 году в рамках конфликта в Южной Осетии он единственный вел телерепортажи из Цхинвали, а затем брал интервью у Путина и у Медведева. В 2011 во время захвата боевиками Каддафи в Ливии и отеля "Риксос" он вел прямые эфиры для CNN, будучи одним из заложников. Он освещал теракт в Беслане и другие операции российских спецслужб. С учетом всех этих аспектов, уровень доверия к опубликованной статье весьма невысок", – отметил аналитик.

Александр Данилюк: уровень доверия к опубликованной статье весьма невысок. Фото: Guildhall

Указанная в соавторах журналист и продюсер CNN Захра Улла с июня 2019 года так же, как и Ченс проживает в Москве. Об этом "Сегодня" говорит политолог Сергей Быков.

"Каждый второй материал Захры Уллы касается России. Большинство статей написаны в нейтрально-положительном контексте с позитивной оценкой внутренней политики Российской Федерации", – подчеркивает эксперт.

Каждый второй материал Захры Уллы – с позитивной оценкой внутренней политики России / Фото: CNN

Сюжет был обнародован после визита Зеленского в США

Глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев отметил реакцию российских СМИ на сюжет CNN.

"Все ведущие федеральные каналы подали информацию под углом дискредитирования украинских спецслужб и власти. При этом сюжет был опубликован вскоре после поездки Зеленского в США и сразу же началась активная раскрутка в медиа. Думаю, цель – занизить оценку встречи президентов и дискредитировать Украину и США", – говорит "Сегодня" Карасев.

Вадим Карасев: цель сюжета CNN – занизить оценки встречи Зеленского с Байденом и дискредитировать Украину и США / Фото: Facebook

Политологи также обратили внимание на отсутствие в материале CNN имен собеседников журналистов – украинских разведчиков.

"В сюжете нет реальных источников, которые можно верифицировать и проверить. От анонимов можно выдать фейковую информацию за настоящую", – отмечает Быков.

"Мы привыкли, что бренд CNN – это гарантия объективности и незаангажированности. Но это может быть не так. Многие журналисты и расследователи часто аффилированы со спецслужбами", – добавил Карасев.

Игра втемную и засланные казачки

В то же время политологи не исключают, что журналистов могли использовать втемную.

"У спецслужб своя игра и они могут в темную использовать СМИ для своих целей", – говорит Карасев.

"ФСБ могла отправить к журналистам под видом украинских разведчиков "засланных казачков" с фиктивными документами, которые рассказали журналистам информацию, подготовленную на Лубянке", – предположил Быков.

Белорусский след и причем тут Лукашенко

Магистр государственного управления, политолог Владимир Воля также предполагает, что ФСБ приложила руку к сюжету CNN. Однако, по его мнению, это было сделано с целью оправдать президента Беларуси Александра Лукашенко, который сразу после задержания "вагнеровцев" заявил, что боевиков в Республику прислала Россия с задачей сорвать выборы президента.

"Этим заявлением Лукашенко сам себя загнал в ловушку и обострил отношения с РФ. Его внезапную агрессивную позицию к России нужно было срочно исправлять на лояльность. Таким образом перевели стрелки на Украину, чтобы ситуация выглядела не антироссийской, а антиукраинской", – говорит "Сегодня" Воля.

Политолог уверен, что "украинская спецоперация" это продукт ФСБ, также, как и сюжет СNN.

"Однозначно это политическая технология. Скорее всего с подачи из России", – говорит эксперт.

Владимир Воля: "украинская спецоперация" это продукт ФСБ, также, как и сюжет СNN / Фото: Facebook

История задержания "вагнеровцев" по версии СNN

По словам анонимных собеседников журналистов, они выдали себя за представителей российской частной военной компании, которая набирала наемников, и предлагали добровольцам контракт по охране нефтяных объектов в Венесуэле с зарплатой – 5000 долларов в месяц.

Ради трудоустройства российские наемники рассказали украинским разведчикам о своих "приключениях" в Украине, отправили копии военных удостоверений и предоставили доказательства того, где они воевали. По версии CNN, среди наемников из России, клюнувших на фейковый венесуэльский контракт, были люди, сбивавшие украинские военные самолеты на Донбассе. А также те, кто участвовал в запуске ракеты, сбившей малайзийский боинг MH-17.

В результате удалось сформировать группу из 28 россиян, связанных с военными преступлениями на Донбассе. Еще пять человек в этой группе никак не были связаны с событиями на востоке Украины, очевидно, чтобы этот момент ни у кого не вызвал подозрение.

Им сообщили, что всех переправят в Турцию – и оттуда в Венесуэлу. Реальный план заключался в том, чтобы посадить самолет с наемниками в Украине и там их арестовать.

Однако в план были внесены коррективы из-за пандемии коронавируса. Россия остановила сообщение с рядом государств, поэтому наемников перевезли в Беларусь на автобусе. Там они должны были ждать рейса напрямую в Венесуэлу. Но этот рейс откладывался на несколько дней.

На это время наемников разместили в санатории "Белорусочка", в 15 минутах езды от Минска.

"Крепкие наемники на курорте, обещающем "комфорт и уют" на фоне "отсутствия городской суеты и повседневных забот", казались нелепыми, если не подозрительными", – говорится в расследовании CNN.

Задержка вылета стала причиной того, что белорусские спецслужбы, которые в то время готовились к протестам оппозиции из-за приближавшихся президентских выборов, заинтересовались отдыхающими в санатории. Их начали проверять, потом задержали. Таким образом, якобы спецоперация украинских спецслужб провалилась.

КГБ Беларуси задержал "вагнеровцев" под Минском. Фото: Ruptly

Ранее сайт "Сегодня" искал ответы на 5 вопросов о том, что нового выяснили американские расследователи о спецоперации против ЧВК "Вагнер" и какие вопросы они оставили без ответа.