Вільна Україна є розчаруванням для Путіна – Деніел Фрід

У Києві пройшов молодіжний форум, заснований фондом Арсенія Яценюка / Фото: Колаж: Сьогодні

Президенту Росії Володимиру Путіну не вдалося ізолювати, підкорити, розділити або деморалізувати Україну.

Про це заявив помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії в 2005-2009 роках Координатор санкцій політики в адміністрації президента США Барака Обами Деніел Фрід у зверненні до учасників першої молодіжної зустрічі Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", заснованого фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Реклама

"Україна, завдяки зусиллям українського народу і підтримці Сполучених Штатів та Європи, сьогодні вільна. Путіну не вдалося ізолювати Україну, підкорити Україну, розділити Україну чи деморалізувати Україну. Український народ вистояв", - підкреслив він.

"І тепер кожен день, коли Україна вільна, завдяки зусиллям і жертвам українських патріотів, є днем розчарування для Владіміра Путіна", – сказав Деніел Фрід.

Реклама

Він зазначив, що перед українським народом стоїть важке завдання захищати свою країну, водночас відновлюючи її.

"Погана новина в тому, що це – складне завдання. Захищати країну й одночасно відбудовувати її – важко. Проте українці мають одну велику перевагу – вони знають, що це можливо зробити", – підкреслив експомічник держсекретаря США.

"Українці знають, що країни можуть реформуватися, відновившись з руїн радянського комунізму і московського домінування. Ви свідомі того, що це можна зробити, тому що ви бачили – це можливо", – сказав він.

Деніел Фрід зазначив, що можна перетнути польський кордон і побачити, як виглядають 30 років успішного розвитку: "Ви можете поїхати до Латвії, Естонії чи Литви і побачити те саме. Вони досягли успіху, і ви, українці, це зможете".

Він підкреслив, що розвиток України на основі верховенства права зміцнить її суверенітет.

"І це так само важливо, як і зусилля в зоні бойових дій на Донбасі. І така Україна – сильніша, вільніша, заможніша, краща країна для своїх громадян, – така Україна також може слугувати взірцем, моделлю, натхненням для демократично налаштованих росіян", - сказав Деніел Фрід.

Раніше ми писали:

В Україні необхідно посилити права іноземних українців – Яценюк

– Яценюк Злочин Путіна не може залишитися без відповіді – Арсеній Яценюк