Свободная Украина является разочарованием для Путина – Дэниел Фрид

В Киеве прошел молодежный форум, основанный фондом Арсения Яценюка / Фото: Коллаж: Сегодня

Президенту России Владимиру Путину не удалось изолировать, покорить, разделить или деморализовать Украину.

Об этом заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2005-2009 годах Координатор санкционной политики в администрации президента США Барака Обамы Дэниел Фрид в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", основанного фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Украина, благодаря усилиям украинского народа и поддержке Соединенных Штатов и Европы, сегодня свободна. Путину не удалось изолировать Украину, покорить Украину, разделить Украину или деморализовать Украину. Украинский народ выстоял", – подчеркнул он.

"И теперь каждый день, когда Украина свободна, благодаря усилиям и жертвам украинских патриотов, является днем ​​разочарования для Владимира Путина", – сказал Дэниел Фрид.

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Он отметил, что перед украинским народом стоит трудная задача защищать свою страну, в то же время восстанавливая ее.

"Плохая новость в том, что это – сложная задача. Защищать страну и одновременно восстанавливать ее – трудно. Однако украинцы имеют одно большое преимущество – они знают, что это возможно сделать", – подчеркнул экс-помощник госсекретаря США.

"Украинцы знают, что страны могут реформироваться, восстановившись из руин советского коммунизма и московского доминирования. Вы осознаете, что это можно сделать, потому что вы видели – это возможно", – сказал он.

Дэниел Фрид отметил, что можно пересечь польскую границу и увидеть, как выглядят 30 лет успешного развития: "Вы можете поехать в Латвию, Эстонию или Литву и увидеть то же. Они преуспели, и вы, украинцы, это сможете".

Он подчеркнул, что развитие Украины на основе верховенства права укрепит ее суверенитет.

"И это так же важно, как и усилия в зоне боевых действий на Донбассе. И такая Украина – сильнее, свободнее, богаче, лучше страна для своих граждан, – такая Украина также может служить образцом, моделью, вдохновением для демократически настроенных россиян", – сказал Дэниел Фрид.

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