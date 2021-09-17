"Свобода слова Савіка Шустера": кого запишуть в олігархи

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять деолігархізацію, а саме законопроєкт №5599, який вже схвалений комітетом Верховної Ради до другого читання.

Політики і чиновники будуть розбиратися, хто отримає вигоду від скандального закону – народ чи влада, кого запишуть в олігархи (в списку може опинитися навіть жінка) і що скаже про законопроєкт Венеціанська комісія.

Також в програмі піднімуть важливе питання – чому українці не хочуть вакцинуватися.

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Гостями студії стануть:

голова Верховної Ради Дмитро Разумков ;

; перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук ;

; секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов ;

; міністр юстиції Денис Малюська ;

; міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко ;

; уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова ;

; глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія ;

; секретар РНБО (2019) Олександр Данилюк ;

; співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов ;

; голова фракції "Голос" Ярослав Железняк ;

; член Венеціанської комісії від України (2009-2013) Марина Ставнійчук ;

; генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала.

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!