"Свобода слова Савика Шустера": кого запишут в олигархи

В студии Савика Шустера поднимут важные вопросы
Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят деолигархизацию, а именно законопроект №5599, который уже одобрен комитетом Верховной Рады ко второму чтению.
Политики и чиновники будут разбираться, кто получит выгоду от скандального закона – народ или власть, кого запишут в олигархи (в списке может оказаться даже женщина) и что скажет о законопроекте Венецианская комиссия.
Также в программе поднимут важный вопрос – почему украинцы не хотят вакцинироваться.
Гостями студии станут:
- председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков;
- первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук;
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
- министр юстиции Денис Малюська;
- министр здравоохранения Виктор Ляшко;
- уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова;
- глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия;
- секретарь СНБО (2019) Александр Данилюк;
- сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов;
- глава фракции "Голос" Ярослав Железняк;
- член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013) Марина Ставнийчук;
- генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.
Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!