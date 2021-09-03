Свобода слова Савіка Шустера: що робити з "Північним потоком – 2" і чого чекати після зустрічі Зеленського і Байдена

Стартує новий сезон "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні, о 21:00, ексклюзивно в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в прямому ефірі телеканалу "Україна" обговорять, з ким дружитиме Україна.

У першій програмі нового сезону поговорять про:

Зустріч Зеленського і Байдена в США увійде в історію? Очікування і реальність.

Захід, Росія, Китай: кого українці візьмуть у союзники? Ми ще йдемо до НАТО?

"Північний потік – 2": як не вилетіти в трубу?

Гостями студії стануть:

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Олексій Данілов – секретар РНБО України;

– секретар РНБО України; Ольга Стефанішина – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

– віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Арсеній Яценюк – прем'єр-міністр України (2014–2016), міністр закордонних справ України (2007);

– прем'єр-міністр України (2014–2016), міністр закордонних справ України (2007); Володимир Гройсман – лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016–2019);

– лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016–2019); Юрій Бойко – співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя", міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006–2007; 2010–2012);

– співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя", міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006–2007; 2010–2012); Олексій Гончаренко – народний депутат, "Європейська Солідарність";

– народний депутат, "Європейська Солідарність"; Євгеній Мураєв – лідер партії "Наші".

Дивіться ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

Нагадаємо, в Білому домі відбулася зустріч Зеленського і Байдена. Президенти обговорили агресію РФ, в тому числі конфлікти на Донбасі і в Чорному морі, реформи в Україні та її енергобезпеку.

Ми також писали, що Зеленський відповів на провокаційне запитання. Краще при Байдені чи при Трампі.