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Свобода слова Савика Шустера: что делать с "Северным потоком – 2" и чего ждать после встречи Зеленского и Байдена

Артем Гавриленко
3 сентября, 14:45
Смотрите новый сезон "Свободы слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"

Стартует новый сезон "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня, в 21:00, эксклюзивно в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в прямом эфире телеканала "Украина" обсудят, с кем будет дружить Украина.

В первой программе нового сезона поговорят о:

  • Встреча Зеленского и Байдена в США войдет в историю? Ожидания и реальность.
  • Запад, Россия, Китай: кого украинцы примут в союзники? Мы еще идем в НАТО?
  • "Северный поток – 2": как не вылететь в трубу?

Гостями студии станут:

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  • Алексей Данилов – секретарь СНБО Украины;
  • Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
  • Арсений Яценюк - премьер-министр Украины (2014-2016), министр иностранных дел Украины (2007);
  • Владимир Гройсман – лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);
  • Юрий Бойко – сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За життя", министр энергетики и угольной промышленности Украины (2006-2007; 2010-2012);
  • Алексей Гончаренко - народный депутат, "Европейская Солидарность";
  • Евгений Мураев – лидер партии "Наши".

Смотрите ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

Напомним, в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена. Президенты обсудили агрессию РФ, в том числе конфликты на Донбассе и в Черном море, реформы в Украине и ее энергобезопасность.

Мы также писали, что Зеленский ответил на провокационный вопрос. Лучше при Байдене или при Трампе.

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