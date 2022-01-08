Стоїмо на порозі серйозної війни з Росією – нове попередження від Ілларіонова

Росія не відмовляється від своїх військових планів / Колаж "Сьогодні"
Росія не відмовилася від планів нападу на Україну, незважаючи на готовність західних країн вести із нею будь-які переговори.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів російський економіст, колишній радник Путіна Андрій Ілларіонов.
Попередження
"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни із Російською Федерацією. Вторгнення російської армії – це питання не років, а кілька днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", – заявив Ілларіонов.
На думку експерта, все це відбуватиметься за мізерного втручання адміністрації Білого дому, де повністю прийняли умови поведінки Кремля по відношенню до України.
"Це не "малою кров'ю", а взагалі без крові. За нього (Путіна – Ред.) каштани із вогню тягає Байден. Якщо він здійснює будь-які великі військові провокації – не дрібні перестрілки, які йдуть майже регулярно, а велика провокація – будь-яка велика провокація зриває настільки акуратно побудовану схему", – сказав Ілларіонов.
Ситуація
- 7 січня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив , що НАТО ні в якому разі не піде на компроміс з РФ, а та, у свою чергу, продовжує демонструвати агресію щодо України.
- Американське видання The New York Times надрукувало свіжу карту з розташуванням російських військових частин та підрозділів на кордоні із Україною.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб потім застосувати військову силу проти нашої держави.
- Ситуація загострюється перед наміченими на 12 січня переговорами НАТО із Росією щодо надання Кремлю так званих гарантій безпеки – заборони на вступ України, Грузії та Молдови до Альянсу та заборона на розміщення натовського озброєння в країнах Балтії та Польщі.