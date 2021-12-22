Стефанчук: Росія може завдати ядерного удару по Україні

Стефанчук не виключив ядерної загрози з боку РФ. Колаж "Сьогодні"

Росія останнім часом натякає, що якщо Україна продовжить європейський шлях розвитку, то може нарватися навіть на ядерний удар. Про це сказав під час виступу на Конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

За його словами, зараз людство зіштовхнулося з найбільшим викликом з часів Другої світової війни, який кинули авторитарні режими.

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"Це виклик Україні та військова агресія, розв'язана проти неї Росією... Український народ знає, як захистити свої демократичні цінності", – сказав Стефанчук.

Спікер парламенту нагадав, що 1991 року Україна мала третій у світі ядерний потенціал, але відмовилася від нього та стала без'ядерною державою, чим тепер користується російський агресор.

"Сьогодні Російська Федерація, яка, нагадаю, стала гарантом ядерного роззброєння, натякає, що якщо ми продовжимо свій демократичний розвиток, то вона може завдати по нас навіть ядерного удару. Жодні дані нам 1996 року гарантії (за Будапештським меморандумом) не працюють. Ми залишилися практично беззахисними перед ядерною загрозою. Зобов'язання з меморандуму утримуватися від загрози використання сили проти територіальної цілісності України вже було порушено Росією 2014 року та знову порушується 2021 року", – сказав Стефанчук.

Ядерна зброя РФ