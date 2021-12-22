Стефанчук: Россия может нанести ядерный удар по Украине

Стефанчук не исключил ядерную угрозу со стороны РФ. Коллаж "Сегодня"

Россия в последнее время намекает, что если Украина продолжит европейский путь развития, то может нарваться даже на ядерный удар. Об этом сказал во время выступления на Конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

По его словам, сейчас человечество столкнулось с самым большим вызовом со времен Второй мировой войны, который бросили авторитарные режимы.

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"Это вызов Украине и военная агрессия, развязанная против нее Россией … Украинский народ знает, как защитить свои демократические ценности", – сказал Стефанчук.

Спикер парламента напомнил, что в 1991 году Украина имела третий в мире ядерный потенциал, но отказалась от него и стала безядерным государством, чем теперь пользуется российский агрессор.

"Сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом ядерного разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар. Ни одни данные нам в 1996 году гарантии (по Будапештскому меморандуму) не работают. Мы остались практически беззащитными перед ядерной угрозой. Обязательство из меморандума воздерживаться от угрозы использования силы против территориальной целостности Украины уже было нарушено Россией в 2014 году и снова нарушается в 2021 году", – сказал Стефанчук.

Ядерное оружие РФ