Стефанчук озвучив стратегію Ради на випадок нападу Росії

За словами спікера, Верховна Рада перебуває в постійному зв'язку з українськими силовими структурами, Кабміном та президентом. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Верховній Раді готові до будь-якого розвитку подій з огляду на нарощування військової агресії Російської Федерації проти України.
Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Укрінформ.
"Ми пропрацювали всі можливі випадки щодо діяльності Верховної Ради України. На кожному напрямку ми (виробили – ред.) відповідну логістичну стратегію, як діяти", – розповів він.
"Парламент готовий ухвалювати рішення"
За словами голови ВРУ, у парламенті готові до будь-якого розвитку подій, проте більше ясності буде після зустрічі з міністром оборони Олексієм Рєзніковим. Також він зазначив, що Верховна Рада перебуває у постійному зв'язку з українськими силовими структурами, Кабінетом Міністрів та президентом.
Крім цього, він заявив, що парламент готовий негайно ухвалювати рішення:
"У нас є необхідне забезпечення, необхідне законодавче напрацювання на будь-який розвиток подій, тому в цьому питанні за парламентом не буде жодних затримок... Ми виконуватимемо ті функції, які покладені на парламент, швидко та ефективно".
Загрози Росії
МЗС РФ опублікувало заяву за підсумками переговорів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена, в якій Росія попередила США та НАТО про "серйозні наслідки" у разі "масштабного розгортання сил та засобів" в Україні.
"До Блінкена чітко доведено, що подальше ігнорування законних занепокоєнь Російської Федерації, пов'язаних насамперед із військовим освоєнням Сполученими Штатами та їх натовськими союзниками території України, що триває, на тлі масштабного розгортання сил і засобів Альянсу поблизу наших кордонів, матиме найсерйозніші наслідки", – зазначається у заяві.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має переходити до наступальних дій для обстоювання своїх національних інтересів.
Президент вважає, що Україна має активніше діяти у протистоянні російській агресії.
Чого хоче Росія
- Росія вимагає відмовитися від розширення НАТО і в жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії.
- 10 січня відбулися переговори між США та РФ , у яких обговорювалися вимоги Москви. Після цього 12 та 13 січня аналогічні переговори відбулися з представниками НАТО та ОБСЄ.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.
- Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні , які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин
- На зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 21 січня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія чекає на конкретні відповіді на свої пропозиції.
- Сергій Лавров після зустрічі з Ентоні Блінкеном заявив, що глава американської дипломатії пообіцяв наступного тижня надати письмову відповідь на так звані "гарантії безпеки.