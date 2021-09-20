Стефанчук хоче, щоб депутати Ради могли голосувати з дому онлайн

Руслан Стефанчук поскаржився на неможливість приймати закони дистанційно. Фото: колаж "Сьогодні"

В українському законодавстві немає жодного слова про те, чи можна депутатам Верховної Ради голосувати дистанційно. Але перший віцеспікер Руслан Стефанчук пропонує це змінити.

Перший віцеспікер Верховної Ради від "Слуги народу" Руслан Стефанчук поскаржився на неможливість приймати закони дистанційно в певних випадках. На його думку, це потрібно передбачити в законодавстві.

Про це він заявив на засіданні погоджувальної ради, під час якої спікер парламенту Дмитро Разумков виступав по відеозв'язку.

Реклама

"Така ситуація вкотре, по-моєму, передбачає необхідність прийняття законодавства про можливість переведення діяльності Верховної Ради в певних випадках онлайн. На жаль, згідно із законодавством, у нас така можливість є тільки для засідань комітетів, і все ж хотілося б, щоб цей досвід перейшов і на інші робочі органи Ради", – сказав Стефанчук.

Перший віцеспікер додав, що сьогоднішнє засідання за участю Дмитра Разумкова через відеозв'язок нагадує йому "скайп-вечорниці", які слід припинити.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що вже вдруге отримав позитивний результат тесту на COVID-19.